Горадминистрация анонсировала начало строительства транспортной развязки на ул. Должанской в Нижнем Новгороде на 2018 год

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует вернуть автостанцию «Канавинская» региону после перевода всех маршрутов на транспортно-пересадочный узел. Напомним, что с 20 января 2018 года на ТПУ «Канавинский» будут перенесены внутриобластные междугородные и пригородные автобусные маршруты, отправляющиеся с автостанции «Канавинская» и от остановочного пункта «тоннель Московского вокзала», в том числе маршруты Борского, Балахнинского и Дзержинского направлений. Перевод межрегиональных маршрутов планируется завершить до 31 мая.

Как сообщил агентству источник в горадминистрации, вероятно, что после перевода всех маршрутов автостанция будут подготовлена к сносу в связи с планирующимся строительством новой транспортной развязки на месте «Гордеевского виадука». По информации МКУ «ГУММиД», в настоящее время разработана проектная документация на строительство объекта «Транспортная развязка на ул. Должанская в Канавинском районе». На проект имеется положительное заключение госэкспертизы, полученное в 2014 году. Новая двухуровневая транспортная развязка включает в себя: строительство путепровода через железную дорогу (предусматривает пропуск четырёх полос движения автотранспорта и двух трамвайных путей), реконструкцию съездов на улицы Гордеевская, Советская, Мурашкинская, Должанская, Московское шоссе, а также строительство проезда вдоль железнодорожной линии под первым пролетом от пл. Революции на ул. Мурашкинская к ул. Акимова в микрорайон «Мещерское озеро» общим протяжением около 2,6 км, строительство 11 подпорных стен протяжением около 1 км, пешеходный проход в насыпи тоннельного типа. В соответствии с проектом существующий путепровод будет разобран, также сносу подлежат здание автостанции «Канавинская» и прилегающие строения. Стоимость объекта в текущих ценах составляет около 6,765 млрд рублей.