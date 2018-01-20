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07:55 (мск), источник: ТАСС

США подтвердили, что окажут Киеву безвозмездно как минимум часть новой военной помощи

Сумма помощи Украине в области безопасности превысит $750 млн, сообщил сотрудник Госдепартамента США.

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские власти сами оплатят по меньшей мере часть новой военной помощи Украине, включающей поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Это подтвердил 19 января корреспонденту ТАСС сотрудник Госдепартамента США.

Он напомнил, что Вашингтон объявил в конце декабря о планах расширить номенклатуру военной помощи Киеву и приступить к передаче ему в том числе оборонительных вооружений, среди которых оказались ПТРК Javelin. «Мы <…> намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Мы перенаправим вас к правительству Украины за дальнейшими деталями, касающимися его военно-закупочных и оперативных планов», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

По сути, речь идет о решении США предоставлять Украине в случае выработки соответствующего решения весь спектр оружия и военной техники, а также помогать в области военной подготовки.
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По словам американского дипломата, новая помощь «включает вооружения и боеприпасы». В связи с этим он утверждал, что данное оружие «целиком оборонительное по своей природе». «Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия [другим странам] в сфере безопасности. За счет этого общая сумма американской помощи Украине в области безопасности, оказанной с 2014 года, превысит $750 млн», — сказал сотрудник Госдепартамента США.

Согласно изложенной им информации, «до настоящего времени США предоставляли украинским Вооруженным силам остро необходимые контрбатарейные радары, рации, [бронированные армейские «внедорожники"] Humvee, медицинское оборудование, защитное снаряжение и приборы ночного видения».

Дипломат заверил, что «США по-прежнему привержены минским соглашениям» и считают их «путем вперед на востоке Украины». «Урегулирование этого конфликта будет и должно быть дипломатическим», — подчеркнул представитель Госдепартамента. При этом он обвинил Россию в подготовке и вооружении ополченцев Донбасса. Дипломат отказался отвечать на вопросы о том, полностью ли США оплатят собственные поставки ПТРК Javelin, будет ли украинским войскам запрещено применять их в Донбассе, когда начнется передача этого оружия.

О том, что США оплатят поставки ПТРК Javelin, заявил 17 января президент Украины Петр Порошенко. В соответствии с данными американских средств массовой информации, украинским властям будут поставлены такие вооружения на сумму $47 млн. Стоимость одного такого комплекса в прошлом составляла порядка $246 тыс.

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