Сторонники партии Шора осаждали офис партии Майи Санду
Сторонники партии Шора устроили пикет перед зданием партии «Действие и солидарность». Люди призывали Майю Санду перейти от слов к делу.
Сторонники партии Шора устроили пикет перед зданием партии «Действие и солидарность». Люди призывали Майю Санду перейти от слов к делу.
«Довольно спекуляций и популизма, пора переходить к действиям. Госпожа Санду, мы не виртуальные символы, мы — живые люди. Это она стремится очернить имя нашего лидера, мэра Оргеева Илана Шора. Майя, уезжай в Америку», — сказала зампредседателя «Партии Шора» Марина Таубер.
Участники протеста требовали от Майи Санду вернуть деньги, которые она вместе с Владом Филатом тратила на перелеты на частных самолетах.
Манифестанты говорят, что Майя Санду стремится к власти, но в то же время не способна навести порядок даже перед штабом партии, которую возглавляет.
«Мы находимся перед зданием партии “Действие и солидарность”. Посмотрите, какая она хозяйка, если возле ее офиса не расчищен снег и лед».
«Мы призываем Майю Санду оставить разговоры и взяться за работу. Мы предлагаем Майе Санду приехать в Оргеев и посмотреть, как проводит реформы Илан Миронович Шор».
Некоторые участники пикета вспомнили деятельность Майи Санду на посту министра просвещения.
«Не надо нам вешать лапшу на уши.
«Какие реформы она проводила? Она была министром просвещения, и что сделала? Закрыла школы».
Участники протестов, требовали, чтобы Майя Санду вышла к ним, но так и не дождались.
«Почему она не выйдет к нам и не объяснить все в двух словах. Пусть докажет, что она права.».
Представители ПДС сообщили пикетчикам, что Майи Санду в офисе нет.
«Госпожа Санду еще не приехала, мы ожидаем ее чуть позже», — сообщил зампредседателя ПДС Михай Пэпушой.
По данным организаторов, в протесте приняли участие более 400 человек.