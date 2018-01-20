Сторонники партии Шора осаждали офис партии Майи Санду

Источник: Publika.md

«Довольно спекуляций и популизма, пора переходить к действиям. Госпожа Санду, мы не виртуальные символы, мы — живые люди. Это она стремится очернить имя нашего лидера, мэра Оргеева Илана Шора. Майя, уезжай в Америку», — сказала зампредседателя «Партии Шора» Марина Таубер.

Участники протеста требовали от Майи Санду вернуть деньги, которые она вместе с Владом Филатом тратила на перелеты на частных самолетах.

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Манифестанты говорят, что Майя Санду стремится к власти, но в то же время не способна навести порядок даже перед штабом партии, которую возглавляет.

«Мы находимся перед зданием партии “Действие и солидарность”. Посмотрите, какая она хозяйка, если возле ее офиса не расчищен снег и лед».

«Мы призываем Майю Санду оставить разговоры и взяться за работу. Мы предлагаем Майе Санду приехать в Оргеев и посмотреть, как проводит реформы Илан Миронович Шор».

Некоторые участники пикета вспомнили деятельность Майи Санду на посту министра просвещения.

«Не надо нам вешать лапшу на уши. Из-за нее многих детей увезли из страны. Матери скучают по своим детям».

«Какие реформы она проводила? Она была министром просвещения, и что сделала? Закрыла школы».

Участники протестов, требовали, чтобы Майя Санду вышла к ним, но так и не дождались.

«Почему она не выйдет к нам и не объяснить все в двух словах. Пусть докажет, что она права.».

Представители ПДС сообщили пикетчикам, что Майи Санду в офисе нет.

«Госпожа Санду еще не приехала, мы ожидаем ее чуть позже», — сообщил зампредседателя ПДС Михай Пэпушой.