Турецкую провинцию обстреляли ракетами с территории Сирии

Источник: AP 2018

По данным агентства, ракетный удар пришелся по одноименной столице провинции. По словам источника в силах безопасности, в результате обстрела повреждены некоторые здания. На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

Кто именно мог запустить ракеты, не уточняется.

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В субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском районе Африн. Операция стартовала в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней задействованы 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.

Курдская сторона, в свою очередь, сообщила, что жертвами бомбардировок стали девять человек, в том числе шесть мирных жителей, еще 13 человек получили ранения.