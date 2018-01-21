Китай предложил США смириться с его политикой

Источник: AP 2018

«Подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе и используют знамя свободы для проведения военной деятельности», — заявил, в частности, официальный представитель министерства Жэнь Гоцян.

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Заявление было сделано в ответ на недавно принятую Белым домом стратегию национальной безопасности США. В документе часто упоминаются Россия и Китай, как главные конкуренты Соединенных Штатов.

В документе говорится, что «Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности» и таким образом стремятся «сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам».