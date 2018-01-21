Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Найдено спасение от измен
Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: украинский депутат озвучил планы Польши и РФ по Украине
Эксперты назвали последствия запуска моста в Крыму
Ольга Орлова сильно похудела
В Сети высмеяли новую олимпийскую форму россиян
СМИ: эксперт поведал, какие потери нанес спецназ РФ в Сирии
В Киеве украинку выгнали из кафе из-за иностранцев
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
05:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай предложил США смириться с его политикой

Министерство национальной обороны Китая заявило, что США должны отказаться от политики холодной войны и взглянуть на китайское военное строительство и инициативы на международной арене «рационально и объективно». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Источник: AP 2018

«Подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе и используют знамя свободы для проведения военной деятельности», — заявил, в частности, официальный представитель министерства Жэнь Гоцян.

Читайте также
США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности‍

Заявление было сделано в ответ на недавно принятую Белым домом стратегию национальной безопасности США. В документе часто упоминаются Россия и Китай, как главные конкуренты Соединенных Штатов.

В документе говорится, что «Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности» и таким образом стремятся «сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам».

По времени сообщение китайского министерства вышло после того, как американский военный корабль зашел в Южно-Китайское море. МИД КНР уже сделал заявление, что Китай примет все меры для защиты своего суверенитета.

6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
Турцию обстреляли ракетами с территории Сирии
Алина Загитова стала чемпионкой Европы
Молдавия предъявит России многомиллиардный счет за Приднестровье
Россия потребует прекращения операции Турции в Сирии
Македония проведет референдум о смене названия страны
Новейший корабль США застрял во льдах во время первого похода
Спорт
Без всякого почтения. Теперь Загитова — главная надежда России? А как иначе называть фигуристку, в 15 лет обыгравшую двукратную чемпионку мира? И что теперь делать Медведевой?
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь