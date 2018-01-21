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06:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Македонии определят новое название страны на референдуме

Государство хочет завершить давний спор с Грецией.

Источник: Комсомольская правда

В Македонии пройдет общенациональный референдум, на котором граждане определят, какое название их страна будет носить в будущем. Об этом сообщил македонский премьер-министр Зоран Заев.

Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме.
Зоран Заев
Премьер-министр Македонии

На выбор жителям республики могут предложить пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье), передает РИА Новости.

Спор о названии Македонии республика ведет с Грецией с 1991 года, когда распалась Югославия.

Афины настаивают на изменении названия страны, которую путают с граничащей греческой областью Македония. Власти Греции блокируют вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом.

Страны достигли договоренности, но теперь ее должны подтвердить граждане Македонии всеобщим голосованием.

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