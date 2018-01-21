В США прошли «Женские марши» против Дональда Трампа
В Вашингтоне,
В Вашингтоне,
Они также призывали женщин участвовать в выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Самая крупная акция прошла в
«Прекрасная погода на всей территории нашей великой страны, это идеальный день для всех женщин, чтобы выйти на марш, — написал он в Twitter.— Скорее идите туда, чтобы отпраздновать исторические вехи и беспрецедентные успехи в экономике и росте благосостояния, которые произошли в последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!».
Эта акция была приурочена к годовщине аналогичного мероприятия. 21 января 2017 года сотни тысяч человек вышли на «Женские марши». Организаторы, которые планировали мероприятие в Вашингтоне на 200 тыс. участников, сообщили, что пришли почти 500 тыс. человек. Всего марши прошли более чем в 600 городах по всему миру. В них приняло участие более 2,5 млн человек.