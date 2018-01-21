В США прошли «Женские марши» против Дональда Трампа

Источник: AP 2018

Они также призывали женщин участвовать в выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Самая крупная акция прошла в Лос-Анджелесе — там, по заявлению мэра города, на улицы вышли около 600 тыс. человек, передает Reuters.

Господин Трамп саркастично поддержал участников марша.

«Прекрасная погода на всей территории нашей великой страны, это идеальный день для всех женщин, чтобы выйти на марш, — написал он в Twitter.— Скорее идите туда, чтобы отпраздновать исторические вехи и беспрецедентные успехи в экономике и росте благосостояния, которые произошли в последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!».

По данным Министерства труда США, женская безработица в стране ниже средней — 3,7% против 4,1%.