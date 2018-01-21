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20:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В США прошли «Женские марши» против Дональда Трампа

В Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и еще в около 250 городах США состоялись акции протеста под названием «Женский марш». Участники мероприятия критиковали президента США Дональда Трампа за политику, которая, по их мнению, направлена против женщин.

Источник: AP 2018

Они также призывали женщин участвовать в выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Самая крупная акция прошла в Лос-Анджелесе — там, по заявлению мэра города, на улицы вышли около 600 тыс. человек, передает Reuters.

Господин Трамп саркастично поддержал участников марша.

«Прекрасная погода на всей территории нашей великой страны, это идеальный день для всех женщин, чтобы выйти на марш, — написал он в Twitter.— Скорее идите туда, чтобы отпраздновать исторические вехи и беспрецедентные успехи в экономике и росте благосостояния, которые произошли в последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!».

По данным Министерства труда США, женская безработица в стране ниже средней — 3,7% против 4,1%.
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Эта акция была приурочена к годовщине аналогичного мероприятия. 21 января 2017 года сотни тысяч человек вышли на «Женские марши». Организаторы, которые планировали мероприятие в Вашингтоне на 200 тыс. участников, сообщили, что пришли почти 500 тыс. человек. Всего марши прошли более чем в 600 городах по всему миру. В них приняло участие более 2,5 млн человек.

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