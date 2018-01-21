Бойцы курдского ополчения подбили пять турецких танков в Африне
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бойцы курдского ополчения YPG уничтожили пять турецких танков в разных точках кантона Африн в ходе боев в воскресенье, сообщило курдское агентство Firat.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бойцы курдского ополчения YPG уничтожили пять турецких танков в разных точках кантона Африн в ходе боев в воскресенье, сообщило курдское агентство Firat.
Так, один из танков был подбит противотанковой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль (Bilbile). Агентство также распространило видеозапись атаки бойцов.
Также были подбиты два танка в деревне Дикметаш района Синдирес (Cindires) и еще два — в окрестностях города
Турция накануне начала против курдских формирований операцию «Оливковая ветвь». Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.
Дамаск осудил нападение Турции на город Африн, назвав это «агрессией».