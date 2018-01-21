Бойцы курдского ополчения подбили пять турецких танков в Африне

Так, один из танков был подбит противотанковой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль (Bilbile). Агентство также распространило видеозапись атаки бойцов.

Также были подбиты два танка в деревне Дикметаш района Синдирес (Cindires) и еще два — в окрестностях города Телль-Рифат (Tal Rifat). По сообщению агентства, в этом месте идут особенно ожесточенные бои между турецкой армией и курдским ополчением.