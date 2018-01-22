Жиздан: Большие зарплаты избавят нас от коррупции

В то же время, Александр Жиздан утверждает, что от коррупции страдает государственный бюджет, и тогда, когда люди осознают это, деньги начнут поступать в бюджет.

«Большой проблемой государства является большая коррупция, там, где в результате коррупции страдает бюджет Молдовы. Когда все осознают и начнется системная борьба, я думаю, она уже началась, деньги начнут поступать в бюджет. 2016 год — чрезвычайно сложный год для Молдовы — доказал, что ситуация меняется. Так как и в очень сложных условиях была возможность собрать два миллиарда с чем-то в бюджет, я убежден в разблокировании финансирования со стороны Европейского Союза и в том темпе, в котором мы двигаемся с 2016 года, 2017 год будет еще лучше для Молдовы», — заключил Жиздан.