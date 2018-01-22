Жиздан: Большие зарплаты избавят нас от коррупции
Чтобы избавиться коррупции, нам нужны более высокие зарплаты. К этому выводу пришел министр внутренних дел Александр Жиздан в ходе интервью «Свободной Европе».
Чтобы избавиться коррупции, нам нужны более высокие зарплаты. К этому выводу пришел министр внутренних дел Александр Жиздан в ходе интервью «Свободной Европе».
По словам Жиздана, для Молдовы заработная плата размером в 10 000 — 12 000 леев — это зарплата, которая позволила бы работникам работать честно.
«Надеюсь, люди начнут получать 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000 леев. Эти деньги — это уже европейские зарплаты. В Италии, например, по словам коллег, полиция получает зарплату в 1000 евро», — отметил министр внутренних дел.
В то же время, Александр Жиздан утверждает, что от коррупции страдает государственный бюджет, и тогда, когда люди осознают это, деньги начнут поступать в бюджет.
«Большой проблемой государства является большая коррупция, там, где в результате коррупции страдает бюджет Молдовы. Когда все осознают и начнется системная борьба, я думаю, она уже началась, деньги начнут поступать в бюджет. 2016 год — чрезвычайно сложный год для Молдовы — доказал, что ситуация меняется. Так как и в очень сложных условиях была возможность собрать два миллиарда с