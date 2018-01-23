Бывший директор депимущества покинул Омск

Свидетелем был вызван бывший директор департамента имущественных отношений мэрии Сергей Хорошилов. Но в суд он не явился.

«Хорошилов в данный момент не находится на территории Омской области в связи со служебной необходимостью. Предлагаю перенести явку на следующее заседание, — заявил гособвинитель Антон Рябуха.

Сейчас адвокат Андрей Мотовилов зачитывает документы касательно сдачи муниципальных сетей в концессию «ОмскВодоканалу». Заседание продолжается.

Хорошилов уволился с должности директора депимущества в 2015 году. Затем перешел на работу зампредседателя регионального ДОСААФ, потом уволился оттуда и даже судится за свою зарплату. Нынешнее его место работы пока неизвестно.

Как ранее писал «СуперОмск», следствие полагает, что Меренков, будучи замдиректора депимущества, не принял мер, чтобы повысить арендную плату «ОмскВодоканала» за 2009−2012 годы, в результате бюджет недополучил более 884 млн рублей, а инфраструктура водоснабжения серьезно износилась, оставшись без капитальных вложений.

Также экс-чиновнику инкриминируют махинации с земельными участками в сговоре с Юрием Гамбургом.