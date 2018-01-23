Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Внучка Любови Полищук покорила соцсети
Не менее 4 выстрелов: после убийства бизнесмена возбуждено 2 дела
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
США опасаются, что разведка КНР передала РФ секретные сведения
В Западной Украине массово меняют имена на русские
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Белый купальник: стройная Утяшева показала фигуру - СМИ
Получивший ранение в висок стрелок РФ Давыдов умер
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
9Умер Михаил Державин
09:00 (мск), источник: СуперОмск

Алехин рассказал свою версию нападения на Федина

Второй секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал инцидент, случившийся с его коллегой, депутатом горсовета Иваном Фединым.

В отличие от Федина лидер фракции КПРФ в Заксобрании Алехин не связывает нападение на коммуниста с его политической деятельностью. По словам Андрея Алехина, это был обычный грабеж.

«Это была попытка грабежа. Федин в день происшествия позвонил и обо всем рассказал. Трое молодых людей, лет 17-ти, увидели, как Федин рассчитывается из бумажника, и напали на него. Очевидно, что это был грабеж», — заявил Андрей Алехин в разговоре с «СуперОмском».

Отметим, что сам Федин связал произошедшее с деятельностью КПРФ, заявив, что одного из нападавших неоднократно замечал на партийных мероприятиях омских коммунистов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», нападение на депутата омского горсовета Ивана Федина произошло вечером 20 января. Трое в масках потребовали от Федина денег. Одного из нападавших задержала полиция.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Эрдоган заявил о планах дойти до конца в Африне
Трамп прервал трехдневную паузу в работе правительства США
Российским спортсменам не разрешили задать вопросы Родченкову
В России во время ЧМ могут остановиться опасные производства
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран
В СК сообщили о задержании главы кировского УГИБДД
Спорт
Родченков дает показания против России В понедельник в Спортивном арбитражном суде состоялись слушания по делам российских конькобежцев, на которых выступал и Григорий Родченков
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь