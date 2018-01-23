Алехин рассказал свою версию нападения на Федина

В отличие от Федина лидер фракции КПРФ в Заксобрании Алехин не связывает нападение на коммуниста с его политической деятельностью. По словам Андрея Алехина, это был обычный грабеж.

«Это была попытка грабежа. Федин в день происшествия позвонил и обо всем рассказал. Трое молодых людей, лет 17-ти, увидели, как Федин рассчитывается из бумажника, и напали на него. Очевидно, что это был грабеж», — заявил Андрей Алехин в разговоре с «СуперОмском».

Отметим, что сам Федин связал произошедшее с деятельностью КПРФ, заявив, что одного из нападавших неоднократно замечал на партийных мероприятиях омских коммунистов.