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09:00 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт выслушал проблемы бизнесменов Хабаровского края

Предприниматели Хабаровского края встретились с губернатором Вячеславом Шпортом в неформальной обстановке. Бизнесмены рассказали главе региона о своих новых проектах и о проблемах, с которыми сталкиваются при ведении своей деятельности.

Одну из идей озвучил заместитель председателя краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников. Он предложил провести аудит институтов поддержки бизнеса, которые повсеместно открываются в регионе, и проанализировать их деятельность. По его мнению, есть дублирующие структуры, и это затрудняет для бизнесмена поиск организации, которая может помочь в том или ином вопросе.

«Мы знаем об этой проблеме. Безусловно, поддержка бизнеса должна работать в режиме “одного окна”. Но институты поддержки у нас создавались в разное время в связи с принятием тех или иных федеральных нормативных актов. Сейчас мы готовы к реформированию этой системы и ждём от предпринимательского сообщества конкретных предложений. Эту работу мы будем проводить, опираясь на мнение бизнеса», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, на встрече предприниматели также обсудили освоение российской части Большого Уссурийского острова. Многие представители местного бизнес-сообщества готовы участвовать в проектах на этой территории. Губернатор отметил, что пункт пропуска на этой территории предстоит сделать грузо-пассажирским: как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Вячеслав Шпорт попросил на эти цели денег у правительства России. Сейчас внесение изменений нужно обосновать, и правительство региона рассчитывает на конкретные предложения местных бизнесменов по отправке продукции в Китай.

Участники встречи также предложили придать международный статус грядущему Дальневосточному форуму предпринимателей. Бизнесмены также спрашивали о проверках хабаровского «Водоканала» и работе общественного транспорта. По всем предложениям Вячеслав Шпорт дал поручения профильным краевым министерствам.

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