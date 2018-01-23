Вячеслав Шпорт выслушал проблемы бизнесменов Хабаровского края

Одну из идей озвучил заместитель председателя краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников. Он предложил провести аудит институтов поддержки бизнеса, которые повсеместно открываются в регионе, и проанализировать их деятельность. По его мнению, есть дублирующие структуры, и это затрудняет для бизнесмена поиск организации, которая может помочь в том или ином вопросе.

«Мы знаем об этой проблеме. Безусловно, поддержка бизнеса должна работать в режиме “одного окна”. Но институты поддержки у нас создавались в разное время в связи с принятием тех или иных федеральных нормативных актов. Сейчас мы готовы к реформированию этой системы и ждём от предпринимательского сообщества конкретных предложений. Эту работу мы будем проводить, опираясь на мнение бизнеса», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, на встрече предприниматели также обсудили освоение российской части Большого Уссурийского острова. Многие представители местного бизнес-сообщества готовы участвовать в проектах на этой территории. Губернатор отметил, что пункт пропуска на этой территории предстоит сделать грузо-пассажирским: как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Вячеслав Шпорт попросил на эти цели денег у правительства России. Сейчас внесение изменений нужно обосновать, и правительство региона рассчитывает на конкретные предложения местных бизнесменов по отправке продукции в Китай.