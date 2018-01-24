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08:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Армия в Приморье учится воевать на сирийском опыте

На полигоне Бамбурово в Приморском крае гранатометчики отрабатывают совместное поражение мишеней различной сложности, сообщили DEITA. RU в ТОФ.

Источник: ДЕЙТА

Военнослужащие в условиях низких температур совершенствуют навыки маскировки в зимний период, техники скрытного перемещения, подготовки запасной огневой позиции и прикрытия друг друга огнем при покидании позиций. Морские пехотинцы тренируются самостоятельно выбирать оптимальные огневые точки, классифицировать цели и определять наиболее приоритетные из них.

Снайпера в составе пар из специального штатного вооружения поражают движущиеся и статичные мишени на различном удалении.

Интересно, что в тренировках используется практический опыт, приобретенный военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации при выполнении задач в Сирии.

Михаил Грач.

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