Армия в Приморье учится воевать на сирийском опыте

Военнослужащие в условиях низких температур совершенствуют навыки маскировки в зимний период, техники скрытного перемещения, подготовки запасной огневой позиции и прикрытия друг друга огнем при покидании позиций. Морские пехотинцы тренируются самостоятельно выбирать оптимальные огневые точки, классифицировать цели и определять наиболее приоритетные из них.