Армия в Приморье учится воевать на сирийском опыте
На полигоне Бамбурово в Приморском крае гранатометчики отрабатывают совместное поражение мишеней различной сложности, сообщили DEITA. RU в ТОФ.
На полигоне Бамбурово в Приморском крае гранатометчики отрабатывают совместное поражение мишеней различной сложности, сообщили DEITA. RU в ТОФ.
Военнослужащие в условиях низких температур совершенствуют навыки маскировки в зимний период, техники скрытного перемещения, подготовки запасной огневой позиции и прикрытия друг друга огнем при покидании позиций. Морские пехотинцы тренируются самостоятельно выбирать оптимальные огневые точки, классифицировать цели и определять наиболее приоритетные из них.
Снайпера в составе пар из специального штатного вооружения поражают движущиеся и статичные мишени на различном удалении.
Интересно, что в тренировках используется практический опыт, приобретенный военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации при выполнении задач в Сирии.
Михаил Грач.