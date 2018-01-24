Правительственная делегация Узбекистана посетила Кабул
20 января правительственная делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем
20 января правительственная делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем
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На переговорах в г. Кабуле были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе
Узбекская делегация также приняла участие в работе расширенного Совета по экономическим вопросам правительства ИРА, возглавляемого Президентом М. А. Гани. В ходе выступлений подчеркнута важность данного железнодорожного проекта не только для активизации двусторонних