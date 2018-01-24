Правительственная делегация Узбекистана посетила Кабул

Источник: UzReport.news

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Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках визита состоялись переговоры узбекской делегации с Президентом ИРА Мохаммадом Ашрафом Гани, председателем Исполнительного совета правительства Абдуллой Абдуллой, министром финансов Эклилом Хакими и другими официальными лицами и членами афганского правительства, а также с представителями руководства Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

На переговорах в г. Кабуле были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-афганского диалога на высшем уровне в г. Ташкенте в декабре 2017 года, а также проведены межминистерские консультации по вопросам внешнего финансирования проекта железнодорожной линии по маршруту «Мазари-Шариф — Герат» со стороны финансовых институтов.