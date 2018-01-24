Названо количество убитых коалицией США сирийцев

По сведениям центра, среди убитых было не менее 7396 членов группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Среди погибших в провинциях Аль-Хасака, Аль-Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр Эззор 2815 мирных жителей было 655 детей и 481 женщина.

Коалиция во главе с США по борьбе с международным терроризмом была создана в сентябре 2014 года. Ее целью изначально было не только борьба с «Исламским государством», но и смена режима в Сирии. В конце 2017 года стало известно, что коалиция отказалась от проведения военных операций на территориях, подконтрольных президенту Башара Асада.