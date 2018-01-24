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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо количество убитых коалицией США сирийцев

Коалиция, возглавляемая СГА, уничтожила во время военных операций в Сирии за последние 40 месяцев 10900 человек. Такие данные сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека на своем сайте.

Источник: AP 2018

По сведениям центра, среди убитых было не менее 7396 членов группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Среди погибших в провинциях Аль-Хасака, Аль-Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр Эззор 2815 мирных жителей было 655 детей и 481 женщина.

Коалиция во главе с США по борьбе с международным терроризмом была создана в сентябре 2014 года. Ее целью изначально было не только борьба с «Исламским государством», но и смена режима в Сирии. В конце 2017 года стало известно, что коалиция отказалась от проведения военных операций на территориях, подконтрольных президенту Башара Асада.

Во всем виновата Россия: США проигнорировали предложения Москвы по Сирии
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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