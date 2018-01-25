Кабмин утвердил регламент работы центров размещения бездомных
Правительство утвердило регламент работы центров временного размещения лиц без определенного места жительства и находящихся в трудном положении.
Правительство утвердило регламент работы центров временного размещения лиц без определенного места жительства и находящихся в трудном положении.
Документ требует обеспечения их ночлегом, питанием, одеждой, а также содействия в социальной интеграции.
Согласно регламенту, люди, столкнувшиеся с жизненными трудностями, должны получать неотложную медпомощь, психологическую поддержку и работу.
Вместимость приютов для нуждающихся в крове увеличена до ста человек. Принимать постояльцев в холодный сезон они должны с шести вечера до семи утра, а с апреля по октябрь — с восьми вечера. Разрешено центрам устанавливать также индивидуальный график.
Расходы на одного постояльца установлены на уровне 4300 леев в месяц.
Центры временного размещения работают в Кишиневе, Бельцах и Унгенах.