Кабмин утвердил регламент работы центров размещения бездомных

Документ требует обеспечения их ночлегом, питанием, одеждой, а также содействия в социальной интеграции.

Вместимость приютов для нуждающихся в крове увеличена до ста человек. Принимать постояльцев в холодный сезон они должны с шести вечера до семи утра, а с апреля по октябрь — с восьми вечера. Разрешено центрам устанавливать также индивидуальный график.