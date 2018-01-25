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09:00 (мск), источник: NewsKo

Гремячинск и Кизел преобразуют в городские округа

Сегодня, 25 января, на заседании Законодательного собрания депутаты приняли проекты законов о преобразовании Гремячинского и Кизеловского городских поселений в городские округа.

Источник: РИА "Новости"

Все присутствовавшие единогласно проголосовали «за».

Напомним, в настоящее время процессы преобразования муниципальных районов в городские округа также идут в Краснокамском, Чайковском и Кунгурском районах. Их инициаторами выступили органы местного самоуправления этих территорий.

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