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09:11 (мск), источник: Восток Медиа

«Народный стол» накроют на всех избирательных участках Хабаровского края

В Хабаровском крае в день выборов президента страны, 18 марта, на избирательных участках запустят проект «Народный стол». Местные производители представят свою продукцию по сниженной стоимости — можно будет не только перекусить, но и взять еду с собой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Проект реализует комитет потребительского рынка и пищевой промышленности правительства края. Глава региона Вячеслав Шпорт оценил идею высоко и одобрил появление вкусностей на избирательных участках.

«На этом “Народном столе” будут представлены те продукты, которые производятся у нас, на территории Хабаровского края. И, что немаловажно, они идут по сниженным ценам — на 10−15 процентов. Раньше, по старой советской традиции, в день выборов продавали вкусные деликатесы. Тогда на прилавках мало что было, а на выборах как раз продавали. А мы будем делать наоборот, показывая, что наш продукт — высококачественный, экологически чистый, на нём есть знак “Наш выбор 27”. Будем показывать, что наши компании стали более крепкими, что у нас есть хороший экспортный потенциал», — озвучил Вячеслав Шпорт.

Новшество оценил и мэр Хабаровска Александр Соколов. По его мнению, местным жителям тоже понравится эта идея, и они будут благодарить производителей за эту идею.

«Очень важно, чтобы был взвешен ассортимент той продукции, которая пользуется спросом. Очень важно, что она будет хоть немного, но дешевле той, что реализуется в торговой сети, в предприятиях общественного питания. Если это всё будет — избиратели, конечно же, придут, оценят, скажут “спасибо”. А возможности у наших предприятий очень большие», — поделился Александр Соколов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае в день выборов будут работать 23 территориальных и 798 участковых комиссии. Средствами видеонаблюдения оборудуют 433 участка. Открепительных талонов в этот раз не будет, но все, кто захочет проголосовать не по месту регистрации, смогут сделать это, подав заявление в МФЦ, территориальную или участковую комиссию, начиная от 45 дней и заканчивая за пять дней до 18 марта. Досрочное голосование не предусмотрено.

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