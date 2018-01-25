«Народный стол» накроют на всех избирательных участках Хабаровского края

Источник: Восток Медиа

Проект реализует комитет потребительского рынка и пищевой промышленности правительства края. Глава региона Вячеслав Шпорт оценил идею высоко и одобрил появление вкусностей на избирательных участках.

«На этом “Народном столе” будут представлены те продукты, которые производятся у нас, на территории Хабаровского края. И, что немаловажно, они идут по сниженным ценам — на 10−15 процентов. Раньше, по старой советской традиции, в день выборов продавали вкусные деликатесы. Тогда на прилавках мало что было, а на выборах как раз продавали. А мы будем делать наоборот, показывая, что наш продукт — высококачественный, экологически чистый, на нём есть знак “Наш выбор 27”. Будем показывать, что наши компании стали более крепкими, что у нас есть хороший экспортный потенциал», — озвучил Вячеслав Шпорт.

Новшество оценил и мэр Хабаровска Александр Соколов. По его мнению, местным жителям тоже понравится эта идея, и они будут благодарить производителей за эту идею.

«Очень важно, чтобы был взвешен ассортимент той продукции, которая пользуется спросом. Очень важно, что она будет хоть немного, но дешевле той, что реализуется в торговой сети, в предприятиях общественного питания. Если это всё будет — избиратели, конечно же, придут, оценят, скажут “спасибо”. А возможности у наших предприятий очень большие», — поделился Александр Соколов.