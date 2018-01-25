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20:41 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Хамитов передал студентам Башкирии привет от президента России

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил учащихся вузов республики с Днем студенчества и ознакомился с молодежными проектами Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, сообщает пресс-служба главы РБ.

— Я привез вам привет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он вчера был у нас в Уфе и просил передать вам самые добрые пожелания, — обратился к студентам вуза Хамитов.

По его словам, в республике учатся более 200 тысяч студентов, из них более 100 тысяч — в университетах и около 100 тысяч — в средних специальных учебных заведениях.

В ходе посещения БГПУ Хамитову представили проекты студентов вуза. В Центре молодежного инновационного творчества глава посетил лаборатории 3D-прототипирования, оперативной полиграфии, робототехники и экомониторинга, мастерскую станков с числовым программным управлением. Студенты-биологи рассказали о своей инновационной разработке — биостимуляторе роста овощей в теплицах, который можно применять в агропромышленном комплексе республики. Знакомясь с проектом «Башкортостан — территория добра», пропагандирующим волонтерскую деятельность в школах — его участники проводят «Добрые уроки», Рустэм Хамитов попросил записать его в качестве лектора.

— Меня запишите. Тоже урок проведу, — пообещал глава РБ.

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