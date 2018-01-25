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20:52 (мск), источник: Интерфакс

В Белоруссии отменили «тунеядский сбор»

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрена отмена «тунеядского сбора» с безработных, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Reuters

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что документ предусматривает «концептуально иной подход», направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.

Так, с 1 января 2019 года безработные будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

. Также для реализации декрета правительством будет принят ряд постановлений, которыми будут, в том числе, определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы.

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Кроме того, продолжили в пресс-службе, предусматривается принятие мер, направленных на активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни; деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физических лиц.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее в Белоруссии декретом «О предупреждении социального иждивенчества» была установлена обязанность граждан страны и постоянно проживающих в стране иностранных граждан, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода — ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Принятие данного декрета вызвало активный протест граждан, обвинивших власти страны в ущемлении своих прав. Так, в прошлых феврале и марте в ряде крупных городов Белоруссии прошли не санкционированные властями марши «нетунеядцев».

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