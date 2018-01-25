В Белоруссии отменили «тунеядский сбор»
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрена отмена «тунеядского сбора» с безработных, сообщает
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрена отмена «тунеядского сбора» с безработных, сообщает
«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — отметили в
Там подчеркнули, что документ предусматривает «концептуально иной подход», направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.
. Также для реализации декрета правительством будет принят ряд постановлений, которыми будут, в том числе, определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы.
Кроме того, продолжили в
Декрет вступает в силу после его официального опубликования.
Ранее в Белоруссии декретом «О предупреждении социального иждивенчества» была установлена обязанность граждан страны и постоянно проживающих в стране иностранных граждан, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода — ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.
Принятие данного декрета вызвало активный протест граждан, обвинивших власти страны в ущемлении своих прав. Так, в прошлых феврале и марте в ряде крупных городов Белоруссии прошли не санкционированные властями марши «нетунеядцев».