В Белоруссии отменили «тунеядский сбор»

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«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что документ предусматривает «концептуально иной подход», направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.

Так, с 1 января 2019 года безработные будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

. Также для реализации декрета правительством будет принят ряд постановлений, которыми будут, в том числе, определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы.

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Кроме того, продолжили в пресс-службе, предусматривается принятие мер, направленных на активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни; деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физических лиц.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее в Белоруссии декретом «О предупреждении социального иждивенчества» была установлена обязанность граждан страны и постоянно проживающих в стране иностранных граждан, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода — ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.