Глава Кубани выяснит причины увольнения учительницы из сочинской школы

Источник: РИА Новости

В декабре в интернете появилась видеозапись, на которой учительница биологии сочинской школы № 4 Елена Носова показала свой кабинет. За кадром педагог рассказала о плохом состоянии помещения, где приходится учиться детям: в кабинете сломана дверь, парты и стулья, мест на всех школьников не хватает. Вскоре после публикации Носова была уволена. В среду педагог на сайте www.change.org опубликовала открытое письмо на имя президента России.

«Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы № 4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит», — написал в своем микроблоге в Twitter глава региона.