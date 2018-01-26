Глава Кубани выяснит причины увольнения учительницы из сочинской школы

В декабре в интернете появилась видеозапись, на которой учительница биологии сочинской школы № 4 Елена Носова показала свой кабинет. За кадром педагог рассказала о плохом состоянии помещения, где приходится учиться детям: в кабинете сломана дверь, парты и стулья, мест на всех школьников не хватает. Вскоре после публикации Носова была уволена. В среду педагог на сайте www.change.org опубликовала открытое письмо на имя президента России.
«Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы № 4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит», — написал в своем микроблоге в Twitter глава региона.
Как ранее заявили РИА Новости в управлении по образованию и науке администрации Сочи, учительница была уволена за повторное «грубое нарушение устава». В ведомстве добавили, что описанная педагогом ситуация «явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках». Мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания, уточнили власти.