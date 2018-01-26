Борис Дубровский обратился к Сергею Шойгу с просьбой обеспечить безопасность приывников

За последние пять лет во время прохождения службы в армии погибло 17 призывников и Челябинской области. Особенно губернатор призвал обратить внимание на военную часть № 88503 в Перми, где погибли три южноуральца. Правительство области оказывает поддержку семьям погибших. Глава региона попросил Сергея Шойгу принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций и наказанию виновных.

Напомним, в начале года рядовой военной части в Перми из Магнитогорска покончил жизнь самоубийством. Задержаны подозреваемые в доведении солдата до суицида. В апреле 2017 года в той же части покончил с собой еще один солдат из Челябинской области. По версии следствия, он якобы произвел самострел, находясь в карауле.