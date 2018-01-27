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09:27 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев и Путин обсудили по телефону партнёрство регионов двух стран

Руководители Узбекистана и России подтвердили твёрдую решимость и готовность и далее укреплять взаимовыгодное партнёрство в интересах двух стран и народов, а также обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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В ходе беседы главы двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие и поступательное укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

«Визит на высшем уровне в Российскую Федерацию 4—5 апреля 2017 года, а также регулярные встречи и контакты лидеров двух государств способствовали активизации политического диалога и расширению многопланового практического взаимодействия, наполнив повестку двустороннего сотрудничества качественно новым, конкретным содержанием», — говорится в сообщении.

Совместными усилиями достигнуты весомые результаты в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортно-коммуникационной сфере.

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время в Узбекистане с участием ведущих российских компаний и банков реализуются крупные инвестиционные проекты в энергетическом секторе, нефтегазовом комплексе, металлургии, машиностроении, текстильной и пищевой отраслях, фармацевтике, промышленности строительных материалов и других приоритетных направлениях.

Взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 20% и достиг 4,5 миллиарда долларов.

Главы государств особо отметили плодотворное партнёрство между регионами двух стран в рамках реализации Межправительственного соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.

Расширяются туристический и культурный обмены, важные совместные программы осуществляются в сфере образования и здравоохранения.

Руководители Узбекистана и России также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на различных уровнях.

В заключение президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили твёрдую решимость и готовность и далее укреплять взаимовыгодное партнёрство в интересах двух стран и народов, а также обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.

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