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20:42 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею Киева о создании полиции в Крыму

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Идея украинских властей создать в Крыму дорожную полицию бессмысленна, так как сотрудники этого подразделения никогда не появятся на полуострове, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в интервью RT.

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, подобные шаги со стороны Киева противоречат здравому смыслу.

«Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся «бумажными овчарками», — отметил депутат.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о намерении создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Министр уточнил, что патрульные будут работать на других участках, пока Украина не «вернет» полуостров под свой контроль.

Эту инициативу уже раскритиковали власти Крыма. Вице-премьер правительства региона Дмитрий Полонский выразил уверенность, что украинские полицейские нарисуют в центре Крещатика контур полуострова и будут по нему ездить. Подобные идеи Киева направлены на то, чтобы получить больше бюджетных средств, считает он.

Полуостров вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение полуострова в состав России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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