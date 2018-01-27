В Госдуме прокомментировали идею Киева о создании полиции в Крыму

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, подобные шаги со стороны Киева противоречат здравому смыслу.

«Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся «бумажными овчарками», — отметил депутат.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о намерении создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Министр уточнил, что патрульные будут работать на других участках, пока Украина не «вернет» полуостров под свой контроль.

Эту инициативу уже раскритиковали власти Крыма. Вице-премьер правительства региона Дмитрий Полонский выразил уверенность, что украинские полицейские нарисуют в центре Крещатика контур полуострова и будут по нему ездить. Подобные идеи Киева направлены на то, чтобы получить больше бюджетных средств, считает он.