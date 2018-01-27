Более тысячи чиновников наказали в Карагандинской области

Данный показатель меньше, чем в 2016 году, когда были привлечены к дисциплинарной ответственности 1287 должностных лиц.

Председатель совета по этике Жандос Сарсенов, являющийся руководителем департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, напомнил на заседании совета, что цель привлечения чиновников к ответственности — предотвратить совершение правонарушений более серьезного характера.

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Проверив работу комиссий в управлениях и других структурных подразделениях госорганов, руководство департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции выявил нарушения.

«Выявлены нарушения порядка наложения дисциплинарных взысканий. В правилах наложения дисциплинарных взысканий указано, что общее количество членов комиссии должно составлять нечетное число, и состав комиссии должен состоять из представителей различных структурных подразделений государственного органа. Но в управлении по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области это требование было нарушено», — уточнил Жандос Сарсенов.

Там была создана дисциплинарная комиссия в составе четырех членов. Причем, данное ведомство допустило такую же ошибку и в 2016 году.

Искажаются цифры и в отчетах по количеству наказанных чиновников. К примеру, администратором судов предоставлены сведения с недостоверным.

и неполным заполнением показателей по форме отчетности. Аппаратом акима Жанааркинского и Абайского районов, а также аппаратом акима города Сарани не указано количество досрочно снятых дисциплинарных взысканий, а аппаратом акима города Караганды, города Сатпаев и аппаратом акима Шетского района недостоверно указано количество досрочно снятых дисциплинарных взысканий.