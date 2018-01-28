Делегация Узбекистана обсудила региональную безопасность в Душанбе
В заседании диалога приняли участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Японии.
В заседании диалога приняли участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Японии.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В пятницу, 26 января, делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра иностранных дел Саидикрамом Ниязходжаевым приняла участие в 12-м совещании старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония» в Душанбе (Таджикистан).
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Кроме того, они делегации обменялись мнениями по взаимодействию в обеспечении региональной безопасности, а также рассмотрели дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».