Делегация Узбекистана обсудила региональную безопасность в Душанбе

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В пятницу, 26 января, делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра иностранных дел Саидикрамом Ниязходжаевым приняла участие в 12-м совещании старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония» в Душанбе (Таджикистан).

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Стороны, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в данном формате в области транспорта и логистики, туризма.