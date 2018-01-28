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09:34 (мск), источник: VLADNEWS

Андрей Тарасенко провёл ещё одну проверку

Врио губернатора края дал поручение увеличить количество парковочных мест.

Источник: VLADNEWS

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко проинспектировал строительство приморского онкоцентра палатного и диагностического корпусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Сначала глава региона осмотрел лечебно-диагностический корпус, где сейчас, в том числе, идёт подготовка помещений для установки линейных ускорителей и магниторезонансной терапии.

Как доложил директор краевого департамента градостроительства Максим Веденев, на объекте трудятся 60 специалистов, все работы идут по графику.

«Основные работы, которые сейчас выполняем, это монтаж вентиляции, электричества, отделка помещений. Вчера доставили силовой кабель и с понедельника начинаем его монтаж под высокотехнологичное медоборудование», рассказал руководитель ведомства, добавив, что все трудоёмкие работы на этом участке уже выполнены.

Андрей Тарасенко поинтересовался, хватает ли рабочих на объекте и все ли стройматериалы и оборудование есть в наличии.

«У нас очень сжатые сроки, нарушать их нельзя, срывов быть не должно. Если необходимо увеличивайте количество людей на объекте. На следующей неделе приеду снова и проверю, выполнены ли в срок те объёмы, которые вы сегодня озвучили», обозначил руководитель края.

По словам директор департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, уже с 10 февраля в новых помещениях начнётся монтаж оборудования МРТ.

«Как только строители завершат отделку помещений, начнётся монтаж оборудования. Проведение работ скоординировано между подрядчиками», уточнил он.

Андрей Тарасенко также осмотрел палатный корпус, где отделочные работы уже завершены, установлена мебель.

«Практически все здесь готово к приему пациентов», отметил главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

Врио Губернатора обратил внимание на благоустройство вокруг корпусов, которое начнётся в марте.

«Все должно быть качественно и удобно. Это благоустройство территории, освещение, вывески, указатели. В этом вопросе мелочей нет», обозначил глава региона.

Андрей Тарасенко также дал поручение директору департамента градостроительства увеличить парковку возле корпусов.

«Парковка должна быть большой и удобной. Проработайте вопрос с администрацией Владивостока о выделении дополнительного земельного участка», подчеркнул врио Губернатора.

Напомним, строительство онкодиспансера возобновлено в Приморье после четырёх лет «заморозки». По распоряжению врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, строители обязались закончить работы на объекте раньше срока в марте 2018 года. Далее начнутся пуско-наладочные работы, а также благоустройство территории. Следующий этап сертификация медицинского учреждения.

Отметим, для приморского онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

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