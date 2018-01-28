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20:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин предложить закрыть Ельцин-Центр

А здание музея отдать детям под бесплатные кружки.

С момента жесткого конфликта известного кинорежиссера Никиты Михалкова и Ельцин-Центра прошло 2 года. Нападки со стороны звезды киноиндустрии закончились, и шумиха вокруг центра как-то поутихла. А теперь относительно музея первого президента высказался кандидат от коммунистической партии России Павел Грудинин.

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— Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания. Мало того, ещё и занимались различными видами спорта в бесплатных кружках, как это было раньше. Всё, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей, — ответил на вопрос избирателя Грудинин во время видеоконференции.

Напомним, кандидат в президенты от КПРФ посетит Екатеринбург 1 февраля. В столице Урала он намерен пообщаться с прессой, встретится с рабочими завода «Уралтрубпром», а также увидеться с потенциальными избирателями. В Ельцин-Центр Грудинин заходить не собирался.

Напомним, зимой 2016 года с критикой на центр обрушился Никита Михалков. По мнению режиссера, в музее первого президента приукрашивается история, да так, что Ельцин предстает спасителем России. А отрицательные стороны президентства специально скрываются.

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