Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин предложить закрыть Ельцин-Центр

С момента жесткого конфликта известного кинорежиссера Никиты Михалкова и Ельцин-Центра прошло 2 года. Нападки со стороны звезды киноиндустрии закончились, и шумиха вокруг центра как-то поутихла. А теперь относительно музея первого президента высказался кандидат от коммунистической партии России Павел Грудинин.

— Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания. Мало того, ещё и занимались различными видами спорта в бесплатных кружках, как это было раньше. Всё, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей, — ответил на вопрос избирателя Грудинин во время видеоконференции.

Напомним, кандидат в президенты от КПРФ посетит Екатеринбург 1 февраля. В столице Урала он намерен пообщаться с прессой, встретится с рабочими завода «Уралтрубпром», а также увидеться с потенциальными избирателями. В Ельцин-Центр Грудинин заходить не собирался.