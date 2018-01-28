Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин предложить закрыть Ельцин-Центр
А здание музея отдать детям под бесплатные кружки.
А здание музея отдать детям под бесплатные кружки.
С момента жесткого конфликта известного кинорежиссера Никиты Михалкова и
— Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания. Мало того, ещё и занимались различными видами спорта в бесплатных кружках, как это было раньше. Всё, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей, — ответил на вопрос избирателя Грудинин во время видеоконференции.
Напомним, кандидат в президенты от КПРФ посетит Екатеринбург 1 февраля. В столице Урала он намерен пообщаться с прессой, встретится с рабочими завода «Уралтрубпром», а также увидеться с потенциальными избирателями. В
Напомним, зимой 2016 года с критикой на центр обрушился Никита Михалков. По мнению режиссера, в музее первого президента приукрашивается история, да так, что Ельцин предстает спасителем России. А отрицательные стороны президентства специально скрываются.