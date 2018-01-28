Турция не стремится к захвату сирийских территорий, заявил Эрдоган
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Целью турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в Сирии не является захват территорий страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Целью турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в Сирии не является захват территорий страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящимся ныне в Турции», — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.
Местные жители благодарят турецких военных за то, что с их приходом в регионе «воцарится безопасность», заявил Эрдоган. По его словам, операция в Африне направлена на защиту интересов мирного населения Сирии. Противники операции «Оливковая ветвь» «закрывают глаза на деятельность террористов в регионе», подчеркнул глава государства.
Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.