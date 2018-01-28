Турция не стремится к захвату сирийских территорий, заявил Эрдоган

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«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящимся ныне в Турции», — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Местные жители благодарят турецких военных за то, что с их приходом в регионе «воцарится безопасность», заявил Эрдоган. По его словам, операция в Африне направлена на защиту интересов мирного населения Сирии. Противники операции «Оливковая ветвь» «закрывают глаза на деятельность террористов в регионе», подчеркнул глава государства.

Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».