CNN: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

По версии его источников в Пентагоне, речь идет о патрульном самолете P-3 Orion. Он якобы был вынужден «прекратить свою миссию преждевременно» после приближения российского истребителя.
Как уточнил телеканал, «американские официальные лица полагают, что перехват был произведен небезопасно». По утверждению источников CNN, истребитель РФ приблизился к P-3 Orion на расстояние примерно полутора метров.
В ноябре 2017 года, как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, российский истребитель Су-30 облетел американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Тогда после обнаружения российским истребителем американский самолет изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России.
Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.