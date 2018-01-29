CNN: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

По версии его источников в Пентагоне, речь идет о патрульном самолете P-3 Orion. Он якобы был вынужден «прекратить свою миссию преждевременно» после приближения российского истребителя.

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Как уточнил телеканал, «американские официальные лица полагают, что перехват был произведен небезопасно». По утверждению источников CNN, истребитель РФ приблизился к P-3 Orion на расстояние примерно полутора метров.

В ноябре 2017 года, как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, российский истребитель Су-30 облетел американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Тогда после обнаружения российским истребителем американский самолет изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России.