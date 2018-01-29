Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Британка удивила мужа, родив на переднем сидении машины
Ряд СМИ обратили внимание на ошибочные слова Путина
«Мисс бикини мира» стала жительница Перми
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
СМИ: в Минске дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Внебрачный сын Мишулина расстроен решением суда - СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
«Мисс бикини мира» стала жительница Перми
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
В Сети гадают, откуда у Валерии двойняшки – СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
21:13 (мск), источник: ТАСС

CNN: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Российский истребитель осуществил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По версии его источников в Пентагоне, речь идет о патрульном самолете P-3 Orion. Он якобы был вынужден «прекратить свою миссию преждевременно» после приближения российского истребителя.

Читайте также
Пентагон показал кадры перехвата самолетов ВВС США российским Су-27
Как уточнил телеканал, «американские официальные лица полагают, что перехват был произведен небезопасно». По утверждению источников CNN, истребитель РФ приблизился к P-3 Orion на расстояние примерно полутора метров.

В ноябре 2017 года, как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, российский истребитель Су-30 облетел американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Тогда после обнаружения российским истребителем американский самолет изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России.

Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Минобороны РФ подтвердило перехват американского разведчика
Во время загрузки произошла ошибка.
28 ноября 2017© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Проектирование этого российского оружия финансировали Арабские Эмираты
Путин рассказал об успехах в промышленности и сельском хозяйстве
США разгружают первый танкер с российским газом и ждут второй
Россия приняла на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15
Китайские СМИ: Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»
«Девушки сходят с ума». Как песня о Путине получила «Грэмми»
Утвержден список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ
Спорт
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь