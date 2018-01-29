Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Ученые предупредили об опасности старых игрушек
Спецпредставитель США ответил главе МИД Украины на слова о России
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
Мафия сегодняКак устроены итальянские кланы
«Окончательный распад»: эксперт о переговорах Порошенко и Волкера
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
В США сравнили количество танков из РФ и США в ДНР
«Мисс бикини мира» стала жительница Перми
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
В Сети гадают, откуда у Валерии двойняшки – СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал об успехах в экономике и поблагодарил за это россиян

Президент России Владимир Путин во время церемонии подписания генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2018−2020 годы заявил о росте в промышленности и сельском хозяйстве. По словам главы государства, это результат труда наших граждан, сообщают РИА Новости.

Источник: AP 2018

«Сегодня период рецессии у нас пройден. По ряду отраслей, в том числе в промышленности, в сельском хозяйстве, наблюдается рост. И перед нами стоит общая задача обеспечивать его долгосрочный, устойчивый характер, в целом вывести экономику на позитивную траекторию. И что принципиально, важно обеспечить рост реальных доходов граждан», — заметил Путин.

При этом президент отметил, что успехи были бы невозможны без усилий граждан.

«Нужно помнить — экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности, достойные условия для этого труда, повышение производительности», — сказал он.

По мнению Владимира Путина, одно из важных условий развития народного хозяйства — внедрение новых технологий и раскрытие творческого потенциала работников.

«У работника должна быть возможность на сто процентов реализоваться в профессии, с максимальной пользой и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство, повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста», — подчеркнул президент.

При этом Владимир Путин заметил, что труд людей должен «справедливо и достойно оплачиваться».

Шквал заказов: Путин оценил разработки УМПО
Во время загрузки произошла ошибка.
25 января© Ньюстюб
9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Что случилось с пожалевшим немецких солдат школьником?
Назван точный срок уничтожения человечества
Истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
США разгружают первый танкер с российским газом и ждут второй
Россия приняла на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15
Китайские СМИ: Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»
«Девушки сходят с ума». Как песня о Путине получила «Грэмми»
Утвержден список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ
Спорт
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь