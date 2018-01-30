Президент выразил соболезнования Президенту ОАЭ

Мать президента Хесса бин Мухаммед Аль Нахайян скончалась в воскресенье. Траур продлится три дня, начиная с воскресенья.

Шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян стал президентом в 2004 году. Он также является правителем эмирата Абу-Даби.