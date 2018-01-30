Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
МОК отреагировал на письмо Виктора Ана - СМИ
СМИ: Почему Индия хочет отказаться от С-400 РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
В США сравнили количество танков из РФ и США в ДНР
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
10:04 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент выразил соболезнования Президенту ОАЭ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту ОАЭ Шейху Халифе бин Заиду Аль Нахаяну в связи с кончиной его матери Шейхи Хессы бинт Мухаммад Аль Нахаян.

Источник: Uzdaily.uz

Мать президента Хесса бин Мухаммед Аль Нахайян скончалась в воскресенье. Траур продлится три дня, начиная с воскресенья.

Шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян стал президентом в 2004 году. Он также является правителем эмирата Абу-Даби.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане упростят порядок купли-продажи иностранной валюты
Президент отменил индивидуальные льготы на импорт продовольственных товаров
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь