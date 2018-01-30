Валентина Терновая: В первую очередь каждый лидер — это профессионал

Источник: РИА "Новости"

До финала конкурса «Лидеры России», который пройдет 6—11 февраля в Сочи, остается около недели. В финал вышло 300 управленцев из 54 регионов страны. В числе финалистов оказалась и 30-летняя Валентина Терновая (Петербург), заместитель генерального директора аудиторско-консалтинговой группы SPG, ООО «Центр научных исследований и аудита «Панацея».

Напомним, всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, а в полуфинал вышли около 2600 участников. Участвовали представители всех 85 регионов. «Лидеры России» — это первый из 13 проектов в рамках открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей», которая рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров, школьников.

Что касается Валентины Терновой, то она считает себя потомственным экономистом: и отец, и мама в прошлом — экономисты, сейчас оба на пенсии.

В детстве Терновая мечтала о разных профессиях: хотела стать то врачом, то космонавтом, то банкиром. Огромную роль в выборе профессии сыграли родители, у самой еще не было понимания, «куда и зачем я иду». Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов на специальность «Финансы и кредит» далось легко. При этом жалеет, что не было возможности пойти по двум путям одновременно — хотелось учиться и там, и там.

С 2014 года Терновая работает в аудиторско-консалтинговой группе SPG, сначала руководителем проектов, затем — заместителем гендиректора, возглавляя при этом департамент стратегического планирования и управленческого консалтинга.

Валентина Терновая не замужем, детей нет. Увлекается экстремальными видами спорта, сноубордом. Как Терновая призналась экзаменаторам на конкурсе, она хотела бы изменить окружающий мир и сделать его лучше, чтобы наша страна двигалась вперед.

Систему наставничества, которая принята у «Лидеров», называет очень важной для передачи огромного опыта и возможностей. Получить в наставники таких высокопоставленных людей, как на конкурсе, считает бесценной возможностью.

Условия и ход самого конкурса Валентина Терновая сочла честными и прозрачными, о чем и рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Валентина Витальевна, с чего началось ваше знакомство с конкурсом «Лидеры России»? Вы узнали о нем по знакомству?

Валентина Терновая: О конкурсе узнала совершенно случайно, как и многие другие: увидела по телевидению о нем репортаж. Привлекли внимание простые критерии, которые как бы говорили — это же про тебя! Конкурс вызвал безусловное доверие. Поняла, что если приму участие, то это точно будет очень полезный опыт. Я действительно не пожалела: приобрела массу знакомств и прошла увлекательный тренинг.

ВЗГЛЯД: Вы советовались с кем-то по поводу участия в конкурсе?

В. Т.: Анкетирование было очень простым, и весь процесс регистрации занял пять минут. Подала заявку и все. И никому не говорила об этом. Было интересно проходить заочные тесты. Организаторы пообещали дать обратную связь. Это привлекло. Время от времени нужно тестировать себя, и конкурс показался достойной площадкой.

ВЗГЛЯД: Насколько трудными были задания?

В. Т.: Сложных вопросов было достаточно много. В некоторых, где не была уверена в ответе, мне, возможно, просто повезло и удалось угадать. Время на ответы было ограничено. Например, на одном из этапов заочного отбора буквально за минуту пришлось решить несколько задач. Не хватало времени сообразить, какое решение правильное, не говоря уже о том, чтобы верно его отметить, как требовалось, и тут же переходить к следующему заданию.

Открыла для себя пробелы в знании истории, географии. Теперь, чтобы закрыть их, освежаю знания. Даже заочные тесты проходили в очень напряженном режиме, держали в тонусе. Это, безусловно, выход из зоны комфорта. Приятно, что удалось проверить себя и подтвердить подготовку на таком высоком уровне.

ВЗГЛЯД: Как бы вы посоветовали будущим конкурсантам вести себя в подобных стрессовых ситуациях?

В. Т.: Нужно всегда сохранять спокойствие и рассуждать логически. Я убеждена, что если не большинство, то значительная часть ответов могла быть найдена с помощью логики и тех знаний, которые есть у большинства участников.

Мне кажется, ряд вопросов формировался таким образом, чтобы в случаях, когда не знаешь ответа, не пытаться попасть пальцем в небо, а немного порассуждать, что реально приблизит себя к правильному решению. На это давалось время, его нужно было рационально использовать.

ВЗГЛЯД: Задания вы решали самостоятельно или командой? Или разрешался «звонок другу»?

В. Т.: Условием конкурса было решение всех заочных заданий индивидуально. С коллегами по работе и друзьями я могла только делиться своими впечатлениями и приятным удивлением от того, что конкурс оказался настоящим приключением. На очном этапе нам предложили как индивидуальные, так и командные задания.

ВЗГЛЯД: Что у участников конкурса было общее?

В. Т.: У многих участников — разный профессиональный и жизненный опыт, разные долгосрочные и текущие цели в жизни. На очном этапе в полуфинале меня поразило, прежде всего, то, что все без исключения встреченные участники — это люди, у которых горят глаза, которые стремятся сделать что-то полезное не только для себя, но и для страны. Это люди, которым небезразлично, каким будет наш завтрашний день.

У нас была возможность поделиться впечатлениями, рассказывать об ощущениях после всех испытаний. Многие, с кем мне довелось работать в команде, согласились, что конкурс не столько про лидеров как таковых, сколько про то, как лидеры могут находить общий язык с коллегами.

Меня привлекли открытость и готовность что-то создавать, договариваться и вместе идти к обозначенной цели. Это бесценно.

ВЗГЛЯД: Лидерские качества и профессионализм неразрывны?

В. Т.: В первую очередь каждый лидер — это профессионал. Каждый человек должен заниматься своим делом. Если природные данные человека накладываются на его стремление развиваться в этом направлении, то из профессионала со временем получается хороший лидер.

Думаю, нельзя сказать, что лидерами рождаются. Мы все разные. Кому-то лидерские задачи даются проще, кому-то — сложнее. Конечно, что-то дается человеку с рождения. Однако многое можно компенсировать усилиями, опытом.

ВЗГЛЯД: Какие знания и опыт вы хотели бы получить от будущего наставника?

В. Т.: Все, что смогу усвоить. Когда меня спрашивают о достижениях и секрете успеха, я отвечаю, что нахожусь только в начале пути. Мне еще многому предстоит научиться, иллюзий не питаю. На конкурсе оценивают наш лидерский потенциал, то есть насколько мы можем вырасти, какими управленцами я и мои коллеги можем стать в будущем — с учетом текущих достижений.