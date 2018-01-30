Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Ведущая «Первого канала» стала мамой в третий раз
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Фото дня: Бондарчук и Андреева гримасничают на красной дорожке
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Курт Волкер о том, как России придеться расплатится за Крым
СМИ: «Газпром» не стал оспаривать «победу» Украины
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Врачи опасаются, что у Олега Табакова возможен отказ мозга
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Plus-size модель возмутилась ретушью своих снимков
Фото дня: Бондарчук и Андреева гримасничают на красной дорожке
«Мама ничего не ест»: сын Устиновой о ее похудении на 100 кг
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
21:23 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: минфин США использовал данные Forbes при создании «кремлевского списка»

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Список предпринимателей, включенных в незасекреченную часть «кремлевского списка», был составлен Минфином США, в том числе на основе перечня, публикуемого журналом Forbes. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Как отмечается в материале, данную информацию подтвердил представитель финансового ведомства США. По его словам, использованы были сведения из открытых источников, в частности, материалы журнала. Как уточняет агентство, речь идет о прошлогоднем номере Forbes на русском языке.

Ранее агентство AP отмечало, что список из 96 предпринимателей в опубликованном документе фактически является копией перечня российских миллиардеров, составленного Forbes, с той лишь разницей, что их имена следуют в алфавитном порядке. Как констатировало агентство, в докладе «не делается различий между тем, кто связан с Кремлем, а кто нет», в него также включены бизнесмены, которые создали свое состояние независимо от властей РФ.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более. Всего в списке представлены имена 210 человек. Данный список не является санкционным, подчеркивают в Минфине, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.

США пригрозили санкциями партнерам России в сфере ОПК
Во время загрузки произошла ошибка.
20:27 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Вашингтон пытается поссорить Путина с элитой"
Мозги, промытые Америкой: живший в США журналист о возвращении в РФ
Минфин США: «кремлевский список» приведет к новым санкциям
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Умер самый пожилой мужчина на планете
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
Запои строго по расписанию: история скупердяя, создавшего IKEA
Красное на черном. Китайцы захватывают российский рынок икры
Спорт
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова В августе 2016 года Life.ru опубликовал имена 11 игроков, информация о которых якобы была передана в ФИФА независимой комиссией WADA
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь