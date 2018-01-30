Bloomberg: минфин США использовал данные Forbes при создании «кремлевского списка»

Как отмечается в материале, данную информацию подтвердил представитель финансового ведомства США. По его словам, использованы были сведения из открытых источников, в частности, материалы журнала. Как уточняет агентство, речь идет о прошлогоднем номере Forbes на русском языке.

Ранее агентство AP отмечало, что список из 96 предпринимателей в опубликованном документе фактически является копией перечня российских миллиардеров, составленного Forbes, с той лишь разницей, что их имена следуют в алфавитном порядке. Как констатировало агентство, в докладе «не делается различий между тем, кто связан с Кремлем, а кто нет», в него также включены бизнесмены, которые создали свое состояние независимо от властей РФ.