Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика российским Су-27
Короткий ролик с перехватом американского
Короткий ролик с перехватом американского
На пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он, как принято говорить, покачивает крыльями, демонстрируя вооружение.
«Перехват продолжался около 2 часов 40 минут», — говорится в подписи к видео.
Накануне российское Минобороны сообщило об успешном перехвате самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Истребитель, по данным военных, сопроводил его, «не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности».
В МО особо подчеркнули, что полет Су-27 прошел строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.