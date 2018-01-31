Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика российским Су-27

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uC_joSQzYcs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он, как принято говорить, покачивает крыльями, демонстрируя вооружение.

«Перехват продолжался около 2 часов 40 минут», — говорится в подписи к видео.

Накануне российское Минобороны сообщило об успешном перехвате самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Истребитель, по данным военных, сопроводил его, «не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности».