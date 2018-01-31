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10:16 (мск), источник: "Российская газета"

Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика российским Су-27

Короткий ролик с перехватом американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над Черным морем появился в открытом доступе. Видео опубликовано в канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке на портале YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

На пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он, как принято говорить, покачивает крыльями, демонстрируя вооружение.
«Перехват продолжался около 2 часов 40 минут», — говорится в подписи к видео.

Накануне российское Минобороны сообщило об успешном перехвате самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Истребитель, по данным военных, сопроводил его, «не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

В МО особо подчеркнули, что полет Су-27 прошел строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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