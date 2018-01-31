Идею вернуть выборность глав городов не поддержали в приморском парламенте
В Приморье градоначальников продолжат выбирать конкурсной программе.
В Приморье градоначальников продолжат выбирать конкурсной программе.
В Законодательном собрании Приморского края сегодня, 31 января, было предложено вернуть выборность глав муниципальных образований. С таким предложением выступил депутат от партии КПРФ Артём Самсонов, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Однако председатель комитета по региональной политике и законности Такиев Джамбулатов сообщил, что этот проект был рассмотрен, но поддержки не нашёл.
Не нашёл проект возвращения выборной системы глав и среди парламентариев: 28 человек против него, 11 поддержало.
Напомним, что в прошлом году выборы в краевом центре прошли по новой системе. Вместо традиционных общественных выборов, депутаты Думы Владивостока выбирали будущего мэра из представленных 46 кандидатов. В результате был выбран генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко.