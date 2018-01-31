Идею вернуть выборность глав городов не поддержали в приморском парламенте

Как озвучил на заседании коммунист, закон планирует заменить систему выбора глав городов края не путём конкурса в городской Думе, а вернуть старую систему, при которой градоначальников выбирали на выборах. По его словам, сейчас также идёт снижение требуемого стажа для принятия на выборную должность, что не очень хорошо может сказаться на результате правления.