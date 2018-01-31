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10:12 (мск), источник: VLADNEWS

Идею вернуть выборность глав городов не поддержали в приморском парламенте

В Приморье градоначальников продолжат выбирать конкурсной программе.

Источник: VLADNEWS

В Законодательном собрании Приморского края сегодня, 31 января, было предложено вернуть выборность глав муниципальных образований. С таким предложением выступил депутат от партии КПРФ Артём Самсонов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как озвучил на заседании коммунист, закон планирует заменить систему выбора глав городов края не путём конкурса в городской Думе, а вернуть старую систему, при которой градоначальников выбирали на выборах. По его словам, сейчас также идёт снижение требуемого стажа для принятия на выборную должность, что не очень хорошо может сказаться на результате правления.

Однако председатель комитета по региональной политике и законности Такиев Джамбулатов сообщил, что этот проект был рассмотрен, но поддержки не нашёл.

Не нашёл проект возвращения выборной системы глав и среди парламентариев: 28 человек против него, 11 поддержало.

Напомним, что в прошлом году выборы в краевом центре прошли по новой системе. Вместо традиционных общественных выборов, депутаты Думы Владивостока выбирали будущего мэра из представленных 46 кандидатов. В результате был выбран генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко.

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