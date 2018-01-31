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10:12 (мск), источник: Tengrinews

Госслужащих планируют избавить от «корочек»

Служебные удостоверения казахстанских госслужащих заменят на ID-карты. Об этом заявил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На заседании коллегии АДГСПК он акцентировал внимание на внедрении цифровых технологий в государственной службе, заявив, что вскоре традиционные служебные удостоверения госслужащих будут заменены на бейджи.

Нашим первым шагом станет отказ от пресловутых «корочек», которые зачастую используются не по назначению и являются рудиментом прошлого. Они будут заменены на современные ID-карты, сочетающие в себе несколько функций.
Алик Шпекбаев
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Он пояснил, что данное предложение поступило в ведомство уже давно, однако ранее откладывалось.

«Я считаю, что сегодня мы можем перейти на эти бейджи. Многие из вас бывают за границей, там не надо никаких удостоверений, в которых совмещены функции: фотография, данные. Соответственно, если посмотреть на стоимость удостоверения — 3 тысячи, то этот бейдж будет стоить всего лишь 500 тенге. Даже экономия произойдет», — рассказал глава Агентства.

Алик Шпекбаев уточнил, что пилотное внедрение ID-карт будет происходить внутри АДГСПК, а далее будет распространяться в центральных и местных исполнительных органах.

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