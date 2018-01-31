Госслужащих планируют избавить от «корочек»

На заседании коллегии АДГСПК он акцентировал внимание на внедрении цифровых технологий в государственной службе, заявив, что вскоре традиционные служебные удостоверения госслужащих будут заменены на бейджи.

Нашим первым шагом станет отказ от пресловутых «корочек», которые зачастую используются не по назначению и являются рудиментом прошлого. Они будут заменены на современные ID-карты, сочетающие в себе несколько функций.

«Я считаю, что сегодня мы можем перейти на эти бейджи. Многие из вас бывают за границей, там не надо никаких удостоверений, в которых совмещены функции: фотография, данные. Соответственно, если посмотреть на стоимость удостоверения — 3 тысячи, то этот бейдж будет стоить всего лишь 500 тенге. Даже экономия произойдет», — рассказал глава Агентства.