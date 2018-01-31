Мирзиёев назначил нового зампреда Центробанка

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Он будет курировать Департамент мониторинга деятельности коммерческих банков в сфере социально-экономического развития регионов, Департамент мониторинга деятельности коммерческих банков по финансовой поддержке субъектов предпринимательства, а также Департамент мониторинга деятельности коммерческих банков по финансированию базовых отраслей экономики.

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Кроме того, на него возложена задача по координации работ Агентства драгоценных металлов и Пробирной палаты.

Новый зампред получил образование в Ташкентском финансовом институте по направлению банковское дело. Трудовую деятельность начал в 1993 году в Институте Астрономии Академии наук Узбекистана.

В банковскую сферу он пришел в 1998 году, начав работать в должности специалиста в банке «Асака». С апреля 2006 по август 2008 года занимал должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества и экспортно-импортных операций, затем Департамента анализа финансов и стратегического развития.

В 2008—2011 годах Исламов работал главным специалистом и заведующим сектора сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и комплексного развития территорий Кабинета министров.

Следующие четыре года он занимал должность первого заместителя, затем временно исполняющего обязанности председателя «Халк банка». Наконец, с 2014 по 2018 год Исламов работал главным консультантом Службы по координации социально-экономической политики аппарата президента Узбекистана.