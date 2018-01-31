Предоставление скрытых госуслуг выявили в казахстанских министерствах

Источник: Informburo.kz

Более 300 скрытых услуг выявили в деятельности министерств в 2017 году. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на прошедшей коллегии по итогам года.

Он отметил, что агентство выявляет так называемые скрытые услуги, при оказании которых коррупционные риски гораздо выше. Предоставление скрытых услуг в прошлом году выявили в сферах деятельности министерств по инвестициям и развитию, культуры и спорта, сельского хозяйства и здравоохранения.

«С учётом изменений мы должны вовремя начать переход к инновационной и клиентоориентированной государственной службы, в центре внимания которой будет человек и его потребности», — отметил Алик Шпекбаев.

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Глава АДГС рассказал, что в 2017 году впервые внедрена практика осуществления контроля за качеством оказания услуг вместе с представителями гражданского общества. Это помогло улучшить сервис в большинстве ЦОНов и других учреждениях.

По результатам более 900 проверок выявлено 370 тысяч нарушений. Аутсайдерами по качеству госуслуг оказались сферы труда, социальной защиты населения, сельского хозяйства и регистрации граждан.

Как сообщил Алик Шпекбаев, для оперативного и качественного обслуживания услугополучателей в 2018 году будет продолжен процесс оптимизации и автоматизации государственных услуг.

«В прошлом году 72% госуслуг оказаны в электронной форме и через центры обслуживания населения, что значительно минимизирует бытовую коррупцию в этой сфере», — рассказал глава агентства.

За последние три года количество услуг, оказанных в электронном виде выросло на 21%, а через ЦОНы — на 12%, это привело к двукратному сокращению услуг, оказываемых через госорганы в бумажной форме (60% — в 2014 году и 28% — в 2017 году).