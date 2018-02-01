Дубровский внес изменения в состав правительства

Как следует из постановления Бориса Дубровского, в кабмин включен вновь назначенный министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Кроме того, глава региона исключил из состава антинаркотической комиссии Сергея Кремлева, включив в нее нового министра здравоохранения Сергея Приколотина.

Напомним, Кобылин был утвержден в должности министра сельского хозяйства Челябинской области 29 января. До этого момента он занимал должность начальника Управления по развитию сельскохозяйственного производства в этом же ведомстве.