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10:21 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский внес изменения в состав правительства

В кабмин включен вновь назначенный министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Губернатор Челябинской области внес изменения в состав регионального правительства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из постановления Бориса Дубровского, в кабмин включен вновь назначенный министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Кроме того, глава региона исключил из состава антинаркотической комиссии Сергея Кремлева, включив в нее нового министра здравоохранения Сергея Приколотина.

Напомним, Кобылин был утвержден в должности министра сельского хозяйства Челябинской области 29 января. До этого момента он занимал должность начальника Управления по развитию сельскохозяйственного производства в этом же ведомстве.

Приколотин назначен министром здравоохранения региона 19 января.

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