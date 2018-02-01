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10:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутат Госдумы возмутился сборами на нужды учеников в режевской школе

Ребенку не подарили брелок и магнитик.

Источник: УралИнформБюро

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин опубликовал на своей странице в Facebook весьма эмоциональный пост в защиту ученицы школы в селе Глинское (Режевской район) Ольги Наговицыной. Родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса, и перед Новым годом их дочь осталась без брелка и магнитика.

По словам народного избранника, учительница, раздававшая презенты, одарила Ольгу только грамотой, уточнив, что и она распечатана на деньги класса. «Я распечатала и на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту», — приводит слова педагога Ионин.

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Парламентарий утверждает, что теперь девочка Оля вынуждена посещать психолога, чтобы пережить эту драму, передает «Уралинформбюро».

«Считаю, что таким садистам не место в школе. Не можешь работать с детьми и тебе важнее 300 рублей?! Ты явно трудишься не в том месте. Директору, которая ограничилась привлечением учительницы к дисциплинарной ответственности, придется принимать более серьезные меры, иначе будем разбираться в других инстанциях», — пригрозил депутат.

2 февраля Дмитрий Ионин планирует совершить рабочую поездку в Режевской район. Он намерен разобраться в ситуации: «директора ждет непростой разговор об учительнице, которая, при всем классе, позволяет себе ломать психику ребенка».

Стоит отметить, что финансовые сборы на нужды класса и учеников, проводимые родительским комитетом, не запрещены в учебных заведениях страны законодательством. По личной инициативе родителей деньги в общую кубышку сдают, например, на подарки к праздникам, экскурсии или билеты в театры. Тема школьных поборов всплывает в соцсетях и СМИ с завидной периодичностью. Зачастую с подачи родителей, которые не хотят финансово участвовать в жизни класса, а после остаются недовольны тем, что их ребенку не досталось чего-то купленного за деньги других мам и пап. Однако официальные лица каждый раз акцентируют внимание на том, что сбор финансов — добровольная инициатива.

«Понимаю, что зачастую учителя поставлены в ситуацию, когда для нужд школы приходится просить деньги у родителей. Ситуация эта неправильная и связана с растущим дисбалансом распределения бюджетных средств в стране. Большая часть денег не остается на местах, а уходит в Москву, откуда обратно, тем более к сельским школам, зачастую просто не доходит. Это глобальный вопрос, который мы с коллегами поднимаем регулярно. И его, рано или поздно, придется дожимать», — подытожил эмоциональный спич Дмитрий Ионин, не уточнив, впрочем, какие именно меры принимаются депутатами Госдумы для улучшения положения школ в России.

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