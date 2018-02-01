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10:27 (мск), источник: ДЕЙТА

В ольгинской больнице работают всего 13 врачей

Врио губернатора Андрей Тарасенко посетил больницу Ольгинского района во время рабочей поездки в муниципалитет в четверг, 1 февраля, сообщили DEITA. RU в администрации Приморья.

Источник: ДЕЙТА

В 2017 году за счёт краевого бюджета медицинское учреждение получило физиотерапевтическое, эндоскопическое и стоматологическое оборудование, аппарат УЗИ, дефибрилляторы на общую сумму более 34 миллионов рублей. Еще почти два миллиона рублей было направлено на капитальный ремонт здания районной больницы.

Андрей Тарасенко поинтересовался, насколько учреждение укомплектовано специалистами.

По словам главного врача Ольгинской больницы Виктории Исаевой, сейчас здесь работают всего 13 врачей.

«Нет невролога, дерматовенеролога, хирурга, трех терапевтов и других. В прошлом году три молодых врача приехали к нам работать по программе “Земский доктор”, но потребность в кадрах по-прежнему высока — из 38 врачей, которые должны работать в больнице по штатному расписанию, есть лишь 13», — сообщила она.

Вопрос кадрового обеспечения медицинских учреждений района озвучили и на приеме граждан, который провел в муниципалитете Андрей Тарасенко.

«Мы с ректором ТГМУ уже обсуждали этот вопрос, он готов подключиться к решению важной для всего края проблемы. Так, с этого года для будущих врачей практика в муниципалитетах станет обязательной», — акцентировал внимание глава региона.

Михаил Грач.

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