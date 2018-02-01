В ольгинской больнице работают всего 13 врачей
Врио губернатора Андрей Тарасенко посетил больницу Ольгинского района во время рабочей поездки в муниципалитет в четверг, 1 февраля, сообщили DEITA. RU в администрации Приморья.
Врио губернатора Андрей Тарасенко посетил больницу Ольгинского района во время рабочей поездки в муниципалитет в четверг, 1 февраля, сообщили DEITA. RU в администрации Приморья.
В 2017 году за счёт краевого бюджета медицинское учреждение получило физиотерапевтическое, эндоскопическое и стоматологическое оборудование, аппарат УЗИ, дефибрилляторы на общую сумму более 34 миллионов рублей. Еще почти два миллиона рублей было направлено на капитальный ремонт здания районной больницы.
Андрей Тарасенко поинтересовался, насколько учреждение укомплектовано специалистами.
«Нет невролога, дерматовенеролога, хирурга, трех терапевтов и других. В прошлом году три молодых врача приехали к нам работать по программе “Земский доктор”, но потребность в кадрах
Вопрос кадрового обеспечения медицинских учреждений района озвучили и на приеме граждан, который провел в муниципалитете Андрей Тарасенко.
«Мы с ректором ТГМУ уже обсуждали этот вопрос, он готов подключиться к решению важной для всего края проблемы. Так, с этого года для будущих врачей практика в муниципалитетах станет обязательной», — акцентировал внимание глава региона.
Михаил Грач.