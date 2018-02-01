Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Учительница забрала у школьницы грамоту из-за того, что ее родители не сдали 300 рублей
В России могут ввести единый стандарт для заборов
44-летняя Наташа Королева выглядит как подросток
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
СМИ: Турецкий надувной танк обманул ПТРК курдов в Сирии — видео
СМИ: Увидев корабль РФ, авианосец США покинул базу
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
21:28 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье готовятся к выборам президента России

В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России, для них в регионе будет организована возможность проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье активно готовится к предстоящим 18 марта выборам президента России. Эта тема стала основной на расширенном совещании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с руководством исполнительной и законодательной власти региона, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Читайте также
Додон: В 2019 году есть реальная возможность решения приднестровской проблемы

«Главная цель — организовать выборный процесс так, чтобы 18 марта максимальное число проживающих в Приднестровье российских граждан пришли на участки и проголосовали», — отметил Красносельский, напомнив, что Приднестровье традиционно показывает высокий процент явки на российских выборах.

Лидер Приднестровья распределил обязанности по оказанию содействия Посольству Российской Федерации в Молдове в организации голосования.

«Так, правительству поручено обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями, транспортом, оборудованием и связью. За силовыми ведомствами — безопасность и общественный порядок», — подчеркнули в пресс-службе.

Вадим Красносельский поручил главам администраций городов и районов создать на избирательных участках максимально комфортные для граждан условия и призвал к конструктивному взаимодействию всех служб и ведомств, вовлеченных в организацию выборов.

Как сообщили в ЦИК, для голосования на территории Приднестровья будет открыто 24 избирательных участка. В этом году участковые избирательные комиссии будут образованы в большем количестве членов, чтобы увеличить пропускную способность участков. Члены комиссий будут также объезжать тех избирателей, которые в силу болезни или преклонного возраста могут голосовать только на дому.

В Приднестровье проживает более 200 тысяч человек, владеющих российским гражданством. По данным последней переписи, состоявшейся в 2015 году, в регионе проживает около 500 тысяч человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Удивительные истории Алешинского рынка, которые уже не случатся
Шокирующие кадры — собаку сбили на шоссе, хозяин бросил ее умирать
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Кузнецова назвала список неприличных детских произведений
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь