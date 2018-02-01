Примары недовольны отсутствием диалога с центральными властями

Как передает «ИНФОТАГ», свои замечания они высказали в четверг в ходе конференции местных и центральных властей, приуроченной ко Дню местного самоуправления и работника местного публичного управления.

Председатель Конгресса местных властей Молдовы (CALM), примар села Селемет Чимишлийского района Татьяна Бадан сказала, что за прошедший год примары неоднократно обращались к правительству с предложением создать эффективный механизм для сотрудничества, однако этого не произошло.

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«Я не виню в этом конкретно премьер-министра, поскольку возможно, что обращения CALM не всегда доходили. Прошу вас, а также остальных членов правительства, прислушаться к проблемам местных властей, чтобы вместе найти решение», — отметила она, обращаясь к Павлу Филипу.

Бадан подняла проблемы низких зарплат сотрудников местных органов власти, запугивания примаров, а также отсутствие диалога между регионами и центром в процессе проведения реформ.

Примар Чимишлии Георге Райляну считает, что «достигнутые за прошедшие два года результаты — это и плод работы примаров».

По его мнению, правительство должно восстановить диалог с Конгрессом местных властей.

Премьер-министр согласился с тем, что «периодических встреч с представителями местных органов власти недостаточно — необходима постоянная платформа для дискуссий».

«Я уже предлагал, чтобы руководитель CALM еженедельно присутствовал на заседаниях правительства и доносил до министров нужды местных властей. Однако, руководство Конгресса присутствовало только на двух заседаниях», — напомнил он.

Говоря о запугивании примаров, он предложил сообщать ему имена тех, кто этим занимается, чтобы не только на уровне премьера решать эти проблемы, но и на уровне руководства Демократической партии.