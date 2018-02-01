Примары недовольны отсутствием диалога с центральными властями
Ряд примаров Молдовы выразили недовольство отсутствием качественного диалога с центральными властями.
Ряд примаров Молдовы выразили недовольство отсутствием качественного диалога с центральными властями.
Как передает «ИНФОТАГ», свои замечания они высказали в четверг в ходе конференции местных и центральных властей, приуроченной ко Дню местного самоуправления и работника местного публичного управления.
Председатель Конгресса местных властей Молдовы (CALM), примар села Селемет Чимишлийского района Татьяна Бадан сказала, что за прошедший год примары неоднократно обращались к правительству с предложением создать эффективный механизм для сотрудничества, однако этого не произошло.
«Я не виню в этом конкретно
Бадан подняла проблемы низких зарплат сотрудников местных органов власти, запугивания примаров, а также отсутствие диалога между регионами и центром в процессе проведения реформ.
Примар Чимишлии Георге Райляну считает, что «достигнутые за прошедшие два года результаты — это и плод работы примаров».
По его мнению, правительство должно восстановить диалог с Конгрессом местных властей.
«Я уже предлагал, чтобы руководитель CALM еженедельно присутствовал на заседаниях правительства и доносил до министров нужды местных властей. Однако, руководство Конгресса присутствовало только на двух заседаниях», — напомнил он.
Говоря о запугивании примаров, он предложил сообщать ему имена тех, кто этим занимается, чтобы не только на уровне премьера решать эти проблемы, но и на уровне руководства Демократической партии.
В конце официальной части встречи он предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители примаров, районов и правительства, для того, чтобы заниматься решением обозначенных проблем.