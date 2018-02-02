Мексиканским выборам приделывают «руку Москвы»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Сложные технологии» Москвы

«Мы призываем вас поднять вопрос о важности сильных, независимых избирательных систем в Мексике и в целом в Латинской Америке», — говорится в письме американских сенаторов Марко Рубио (республиканец) и Роберта Менендеса (демократ) к госсекретарю Рексу Тиллерсону. Парламентарии заявляют, что они «обеспокоены все более активными попытками» повлиять на избирательные процессы в регионе.



По их мнению, Россия может попытаться вмешаться в мексиканские всеобщие выборы, запланированные на 1 июля 2018 года. В этот день граждане страны выберут президента и переизберут обе палаты парламента.

Сенаторы утверждают, что для достижения своих целей Кремль использует «сложные технологии», и просят Рекса Тиллерсона предложить мексиканским властям для защиты выборов от внешнего воздействия помощь Агентства США по международному развитию.

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Рекс Тиллерсон встретится сегодня в Мехико с главой мексиканского МИДа Луисом Видегараем Касо и их канадской коллегой Христей Фриланд. Как рассказали в мексиканском внешнеполитическом ведомстве, министры планируют обсудить «стратегии укрепления трехсторонних связей», а также «состояние многосторонних тем, региональное и глобальное сотрудничество».

Хотя предвыборная гонка в Мексике официально еще даже не стартовала, Россию уже несколько раз успели обвинить во влиянии на избирательные процессы и спонсировании кандидатов. Первым некие признаки «российского вмешательства» зафиксировал советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. Вслед за ним к обвинениям подключился лидер правящей в Мексике Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа — он отметил, что международные СМИ «задокументировали» поддержку кандидата в президенты Андреса Мануэля Лопеса Обрадора со стороны России и Венесуэлы.



Господин Лопес Обрадор идет на выборы от левой партии «Движение национального возрождения». На обвинения в свой адрес он ответил шутливым видео, которое снял в мексиканском порту Веракрус.

«Я жду, когда появится российская подлодка, которая привезет мне золото из Москвы», — объяснил политик, стоя на берегу Мексиканского залива. Также господин Обрадор признался, что на самом деле его зовут «Андрес Мануэлович».

Однако ответной видеозаписи оказалось недостаточно, чтобы прекратить череду обвинений.

В очередном видео, размещенном накануне в Facebook, кандидат рассказал: 31 января миллионам мексиканцев пришли сообщения о том, что он собирается отдать мексиканскую нефть России в обмен на помощь в избирательной кампании.

Политик назвал происшедшее «новым этапом грязной войны» против него и попросил Национальный избирательный институт провести расследование.



«Авторство этих фейков хорошо просматривается»

Подобные заявления в первую очередь направлены против самого господина Обрадора, а не против России, пояснил «Ъ» мексиканский политолог Даниэль де ла Гарса. «Это часть предвыборной стратегии властей, направленная на то, чтобы исключить возможность победы Лопеса Обрадора», — заявил эксперт. Как следует из результатов опроса, проведенного газетой Universal, кандидат Лопес Обрадор может рассчитывать в первом туре на 32% голосов. Его соперник из коалиции «Гражданский фронт за Мексику» Рикардо Анайя — на 26%, а кандидат от правящей ИРП Хосе Антонио Мид — всего на 16%.

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«Похожая предвыборная стратегия по дискредитации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора использовалась против него в 2006 году, когда он впервые участвовал в президентских выборах, — продолжает Даниэль де ла Гарса.— Тогда говорили, что его кампанию спонсирует президент Венесуэлы Уго Чавес, хотя очевидных доказательств этому не существовало».

Официального подтверждения российского вмешательства нет и сейчас и в этих обвинениях нет логики, заверил «Ъ» профессор СПбГУ, латиноамериканист Виктор Хейфец: «У нас есть торговые интересы в Мексике, но торговые интересы не требуют вмешательства. Товарооборот у нас меньше, чем мог бы быть, но это связано не с конкретным правительством в Мексике, просто так сложилось. Для вмешательства должны быть политические основания. А их нет».

Эксперт добавил: «Отношения с нынешними властями Мексики развиваются неплохо. И если стоит задача сменить руководство страны, то на кого? Наши связи примерно так же и развивались бы в любом случае»

. Опрошенные «Ъ» эксперты также утверждают, что большая часть мексиканцев не воспринимает заявления в отношении России всерьез. «Вопрос российского влияния был поднят в кругах либеральной интеллигенции как нечто обоснованное. Тем не менее население Мексики не считает возможным российское вмешательство в выборы, оно скорее опасается, что правящая партия снова будет мошенничать», — объясняет профессор Национального автономного университета Мексики Имельда Ибаньес Гусман.

Российские власти тем временем какое-либо вмешательство в мексиканские выборы отрицают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения «вбросами» и «фейками, авторство которых хорошо просматривается».

Видимо, кому-то в странах, которые находятся недалеко от Латинской Америки, очень не нравятся поступательно развивающиеся российско-латиноамериканские отношения, которые являются настоящим сотрудничеством, а также те теплые и по-настоящему дружеские чувства взаимной симпатии, которые объединяют наши народы. Мария Захарова