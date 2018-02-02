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22:09 (мск), источник: UzReport.news

Указ Президента: В Узбекистане усилят поддержку женщин и семьи

Президент Узбекистана подписал Указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи».

Источник: UzReport.news

Президент Узбекистана подписал Указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи».

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В принятом Указе в целях повышения активности Комитета женщин Узбекистана, а также коренного совершенствования его деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи определены приоритетные направления деятельности Комитета женщин Узбекистана. Утверждены обновленная структура Комитета женщин Узбекистана и его территориальных подразделений.

Указом с 1 апреля 2018 года вводится должность специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях по 1 единице в каждом сходе граждан и по 2 единицы в сходах граждан, на территории которых проживают 2000 и более семей, вместо должности консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания сходов граждан.

В целях проведения фундаментальных, прикладных и инновационных исследований по направлениям семейных ценностей и традиций на базе Республиканского научно-практического центра «Оила» создается Научно-практический исследовательский центр «Оила» при Кабинете Министров и его территориальные подразделения. Наряду с организацией комплексного изучения репродуктивного здоровья и демографического развития семьи, определения критериев современной образцовой семьи, осуществления сотрудничества с международными и зарубежными организациями, научно-исследовательскими учреждениями в изучении и обмене опытом в сфере семейно-брачных отношений, основными задачами Центра «Оила» определены широкая пропаганда и внедрение в обществе концептуальной идеи «Здоровая семья — здоровое общество», а также конституционного принципа «Семья находится под защитой общества и государства».

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Вместе с тем в целях повышения ответственности и конкретного определения круга полномочий Комитета женщин и Центра «Оила» устанавливается персональная ответственность руководства Комитета и Центра и их территориальных подразделений в решении вопросов семьи и женщин.

В соответствии с указом с 1 апреля 2018 года органы ЗАГС по основному их направлению деятельности, связанной с регистрацией актов по брачным отношениям, укреплением института семьи, предупреждением семейных разводов, подчиняются хокимиятам районов (городов). В целях осуществления системного взаимодействия по вопросам семьи и женщин на заместителя хокима района (города) — председателя комитета женщин района (города) возложена функция осуществления контроля и координации деятельности органа ЗАГС, районного (городского) отдела Центра «Оила» и других структур по вопросам женщин и семьи.

С учетом предложения Комитета женщин Узбекистана, Союза молодежи Узбекистана, Ассоциации «Тадбиркор аёл» указом одобрено образование Общественного фонда по поддержке женщин и семьи. Следует отметить, что основными задачами данного общественного фонда являются оказание материальной помощи женщинам и семьям, находящимся в тяжелом социальном положении, женщинам с инвалидностью, а также содействие в реализации предпринимательских инициатив женщин.

Еще одним важным вопросом, предусмотренном в указе, является организация в структуре семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов «женских консультаций», которые предоставляют необходимые консультации для девочек-подростков и женщин фертильного возраста.

Согласно Указу Президента Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года № УП-2326 Государственная премия имени Зульфии присуждалась одаренным девушкам в возрасте от 14 до 22 лет по одной представительнице Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Теперь в соответствии с новым указом установлено присуждение Государственной премии имени Зульфии одаренным девушкам в возрасте от 14 до 30 лет включительно по двум представительницам от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Это предоставляет широкие возможности девушкам, достигшим особых успехов в образовании, науке, литературе, культуре, искусстве, спорте, а также занимающимся общественной деятельностью.

Согласно новому порядку, установленному указом, учащиеся общих средних, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, ставшие лауреатами Государственной премии имени Зульфии, принимаются в бакалавриат, студенты бакалавриата — в магистратуру высших образовательных учреждений по соответствующему направлению и специальности без вступительных испытаний на основе государственных грантов.

В соответствии с указом учреждается нагрудный знак «Мўътабар аёл», присуждающийся женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства, внесшим своим плодотворным трудом достойный вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства.

В стране осуществляется масштабная работа по улучшению бытовых условий и предоставлению льготного жилья для населения, нуждающегося в социальной поддержке, и лиц с инвалидностью. В 2017 году 1207 женщинам с инвалидностью и нуждающимся в жилье предоставлены жилые помещения. В целях активизации работы в данном направлении указом на Кабинет Министров возлагается задача по разработке и утверждению положения о порядке строительства и предоставления доступных жилых домов для женщин, нуждающихся в социальной поддержке.

Утверждена Программа комплексных мер по поддержке женщин и укреплению института семьи, состоящая из 5 глав и 56 пунктов, направленная на обеспечение реализации на практике приоритетных направлений и задач указа.

Принятый указ поднимает на качественно новый уровень вопросы обеспечения прав и законных интересов женщин, способствует укреплению их роли и положения в семье и обществе, полноценной реализации потенциала и дальнейшему оздоровлению социально-духовной среды в семье.

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