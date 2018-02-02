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21:01 (мск), источник: ТАСС

CNN: Трамп решил рассекретить документ о допущенных ФБР нарушениях

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение рассекретить документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания СNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: AP 2018

По данным телекомпании, президент Трамп направил уведомление в комитет Палаты представителей по разведке о том, что документ может быть опубликован.

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29 января за публикацию этого документа проголосовало республиканское большинство в спецкомитете Палаты представителей по разведке, вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что такая публикация якобы может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Окончательное решение по этому вопросу должен был принять президент Трамп.

Ранее телекомпания СNN со ссылкой на осведомленных лиц сообщила, что публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР рассматривается как попытка дискредитировать расследование о «российском вмешательстве» в выборы в США.

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Во время загрузки произошла ошибка.
23 января© Ньюстюб
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