CNN: Трамп решил рассекретить документ о допущенных ФБР нарушениях

По данным телекомпании, президент Трамп направил уведомление в комитет Палаты представителей по разведке о том, что документ может быть опубликован.
29 января за публикацию этого документа проголосовало республиканское большинство в спецкомитете Палаты представителей по разведке, вопреки возражениям
Ранее телекомпания СNN со ссылкой на осведомленных лиц сообщила, что публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР рассматривается как попытка дискредитировать расследование о «российском вмешательстве» в выборы в США.