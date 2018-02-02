CNN: Трамп решил рассекретить документ о допущенных ФБР нарушениях

Источник: AP 2018

По данным телекомпании, президент Трамп направил уведомление в комитет Палаты представителей по разведке о том, что документ может быть опубликован.

29 января за публикацию этого документа проголосовало республиканское большинство в спецкомитете Палаты представителей по разведке, вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что такая публикация якобы может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Окончательное решение по этому вопросу должен был принять президент Трамп.