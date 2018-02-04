Узбекистан отменил визы для семи стран
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан семи стран. .
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан семи стран. .
Теперь туристы из Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии могут находиться в стране без виз в течении 30 дней со дня въезда.
Также безвизовый режим введён для членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих регулярные авиарейсы в Республику Узбекистан.
Кроме того, утвержден перечень 39 государств, в отношении которых с 1 февраля 2018 года вводится упрощенный порядок оформления туристских виз, предусматривающий отмену требования предоставления туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Республике Узбекистан в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан и оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.
В список этих 39 стран вошли:
1. Австралийский Союз.
2. Республика Албания.
3. Княжество Андорра.
4. Республика Болгария.
5. Босния и Герцеговина.
6. Ватикан.
7. Венгрия.
8. Греческая Республика.
9. Королевство Дания.
10. Республика Индия.
11. Республика Ирландия.
12. Исландия.
13. Государство Кувейт.
14. Канада.
15. Китайская Народная Республика, включая САР Гонконг.
16. Литовская Республика.
17. Княжество Лихтенштейн.
18. Великое Герцогство Люксембург.
19. Республика Македония.
20. Республика Мальта.
21. Княжество Монако.
22. Королевство Нидерландов.
23. Новая Зеландия.
24. Королевство Норвегия.
25. Объединенные Арабские Эмираты.
26. Султанат Оман.
27. Португальская Республика.
28. Румыния.
29. Республика
30. Королевство Саудовской Аравии.
31. Республика Сербия.
32. Словацкая Республика.
33. Республика Словения.
34. Соединенные Штаты Америки.
35. Финляндская Республика.
36. Республика Хорватия.
37. Черногория.
38. Королевство Швеция.
39. Эстонская Республика.