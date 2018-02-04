Узбекистан отменил визы для семи стран

Теперь туристы из Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии могут находиться в стране без виз в течении 30 дней со дня въезда.

Кроме того, утвержден перечень 39 государств, в отношении которых с 1 февраля 2018 года вводится упрощенный порядок оформления туристских виз, предусматривающий отмену требования предоставления туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Республике Узбекистан в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан и оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.