Около 70 сторонников Саакашвили провели митинг у дома Порошенко
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Около 70 человек устроили митинг возле дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом, сообщила в воскресенье
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Около 70 человек устроили митинг возле дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом, сообщила в воскресенье
Ранее организаторы марша сторонников
«Полиция Киевской области обеспечила общественный порядок во время митинга. Так, сегодня около 70 человек устроили митинг у стен дома президента страны. После проведения мероприятия участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — говорится в сообщении полиции в Facebook.