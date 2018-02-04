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22:03 (мск), источник: РИА Новости

Около 70 сторонников Саакашвили провели митинг у дома Порошенко

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Около 70 человек устроили митинг возле дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Источник: РИА Новости

Ранее организаторы марша сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сообщили, что в воскресенье после вече к Порошенко домой отправится автоколонна. Планировалось, что президенту передадут приглашение посетить следующую акцию сторонников Саакашвили в Киеве, на которой будет объявлено решение о его отставке.

«Полиция Киевской области обеспечила общественный порядок во время митинга. Так, сегодня около 70 человек устроили митинг у стен дома президента страны. После проведения мероприятия участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

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