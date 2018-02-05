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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Ведомости»: правительство обсуждает передачу расходов на ОМС страховым компаниям

Чиновники и эксперты обсуждают реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в рамках которой предлагается повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей.

Источник: Reuters

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух страховых компаний, а также федерального чиновника и представителя Центробанка. По словам одного из топ-менеджеров, реформа ОМС обсуждалась в конце января на совещании с главой Минфина Антоном Силуановым, а также с представителями ЦБ и крупных страховых компаний. По итогам встречи было решено попробовать «реформировать экономику здравоохранения в нескольких пилотных регионах».

Как рассказал изданию один из участников совещания, в рамках реформы регионам предложат выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, и привлечь страховщиков к формированию «разумных тарифов» на эти услуги.

Источник «Ведомостей» уточняет, что для оплаты тарифов понадобятся «небольшие денежные вливания государства». При этом распределять средства будет, как и сейчас, территориальный фонд ОМС.

Собеседник газеты пояснил, что страховщик по новым тарифам сумеет отправлять клиентов в более эффективные с его точки зрения клиники.

Взамен страховая компания разделит с государством риски: если стоимость услуг клиники превысит тариф, то страховщик не сможет требовать недостачу с региона и заплатит сам. Если же расходы будут меньше выделенной суммы, то остаток страховщик оставляет себе.
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Предполагается, что с помощью страховщиков удастся определить, что и сколько стоит в ОМС, чтобы конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие — по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), а какие граждане смогут оплачивать в партнерстве с государством, сочетая обе страховки. По словам топ-менеджера страховой компании, на совещании в Минфине также обсуждалось возможное сокращение числа бесплатных услуг. При этом представитель ведомства утверждает, что сокращение госгарантий не рассматривается.

Представитель Центробанка заявил «Ведомостям», что регулятор обсуждает инициативу с профессиональным сообществом и пригласил к обсуждению Минфин, Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). В Минфине подтвердили, что ведомство участвовало в экспертных дискуссиях о развитии страхового рынка. Минздрав сообщил, что при поступлении предложения о реформе оно будет рассмотрено вместе с ФФОМСом и экспертным сообществом.

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21 декабря 2017© Ньюстюб
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